Flaminio di Rimini: record di riempimento in Serie A2 con il 98,4%

Il pienone? Un’abitudine al Flaminio. La conferma, già percepita visivamente dai singoli spettatori che amano entrare nel vetusto palazzetto cittadino, arriva dai dati della Lega Nazionale Pallacanestro. C’è ancora il Flaminio in testa alla classifica di riempimento della Serie A2 Old Wild West. Questo è merito di una percentuale di riempimento del 98,4%, la più alta dell’intero campionato, pari ad una media di 3.069 spettatori a partita. Rbr è tra le sei squadre a superare i 3mila spettatori di media ed è la seconda per incassi. Il sold-out è diventata una consuetudine per Rimini e c’è da scommettere che anche nel derby di semifinale con Forlì sarà così. In A2, sono stati 872.292 gli spettatori complessivi della stagione regolare, con crescita per media gara del 22.5% rispetto alla passata stagione. Il primo pubblico, numericamente parlando, è quello della Fortitudo Bologna, che al Paladozza accoglie mediamente 5.340 persone. Dietro segue Pesaro (4.601) e, parecchio vicine tra loro, Cantù (3.150), Udine (3.116), Forlì (3.084) e Rimini (3.069). Per quanto riguarda invece la percentuale di riempimento, ecco che dopo Rimini c’è la Fortitudo (95,8%), poi Livorno (94%), Udine (92,1%) e Cividale (88,3%). Dietro Bologna, nella top five per incasso medio troviamo Rimini (42.122 euro), Livorno (31.203), Pesaro (30.982) e Brindisi (29.693). Il record di incasso stagionale spetta a Flats Service Fortitudo Bologna-Valtur Brindisi con 87.951 euro (con 5519 spettatori). La barriera dei 3000 spettatori è stata superata in 88 occasioni, con Fortitudo Bologna e Pesaro a centrare un 19 su 19, poi Udine (12), Cantù e Rimini (11), Forlì (8), Brindisi e Verona (3), Torino e Milano (1). Lo scorso anno le gare oltre quota 3.000 erano state 67.