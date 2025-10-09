Flaminio stregato per la Rbr. Rimini spara a salve, Bergamo no. Arriva un’altra delusione in casa

dole basket rimini

79

gruppo m. bergamo

93

DOLE BASKET RIMINI: Leardini 2, Tomassini 13, Denegri 9, Sankare 2, Marini 14, Ogden 11, Pollone 6, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Robinson 8, Simioni 14, Camara ne. All. Dell’Agnello

GRUPPO MASCIO BERGAMO: Bossi 8, Bosso ne, Harrison 25, Piccirilli, Loro 19, Nobili, Udom 4, Lombardi 17, Hogue 10, Bartoli 10, Guiducci ne. All. Zanchi

Arbitri: Ursi, D’Amato, Cattani

Parziali: 19-21; 41-51; 63-66

Campionato equilibrato: ce lo si aspettava. Nessuna partita quest’anno sarà scontata: ce lo sia aspettava. Quel che non ci si aspettava è una Dole a bocca asciutta dopo due partite giocate davanti al pubblico di casa. E ancor di più, una Dole così inerme a un bombardamento da oltre l’arco, va detto, con percentuali da una partita su mille per Bergamo, ma mai realmente anche solo contestato alla pari da Rimini. Rbr piuttosto nei momenti di difficoltà della partita, anziché compattarsi, ha giocato da sola. Quasi contro se stessa, in una sorta di gara a chi è più spavaldo e sconsiderato da ribaltare un risultato in solitaria con il folle ’prendi e tira’. Spoiler: nessuno ha salvato Rbr e dopo quattro partite, più che una squadra pronta a vincere il campionato la Dole sembra una squadra ancora alla ricerca di se stessa.

Nonostante un Flaminio in cui la curva ha il silenziatore montato per il primo quarto, l’avvio è ad alto voltaggio, con la Dole che prova a oliare il flipper del giropalla. Meno squadra, più individualismi per gli ospiti, che grazie alle prodezze di Hogue e Bartoli si prendono il primo vantaggio degno di nota sul 8-13 dopo 5’. È poi un Tomassini in cattedra, tra triple in caduta libera e assist col telecomando, a mettere il laccio emostatico al sangue caldo avversario. Al 4’ del secondo quarto però Bergamo vede accendersi un Harrison sin qui ai bordi della gara. Una tripla. Poi un’altra. E un’altra ancora. Con il jumper di contorno fanno 11 punti in un pugno di minuti, per quella che sul 25-35 ospite è la prima bordata spaccaossa. Bergamo vede rosso e la Dole alle corde non riesce a smarcarsi dall’angolo in cui, sul 29-41 che vale il massimo vantaggio Blu Basket, la complicità di un Robinson disastroso e di un Ogden già carico di falli la tengono inchiodata a ridosso dell’intervallo.

Al rientro dalla pausa di riflessione, Rbr non sembra ancora aver fatto pace con il ferro e il non-gioco del tiro dell’eroe non sortisce nulla di buono. Solo quando Marini, seguito da Denegri e Tomassini, indossa il mantello dell’Mvp tricolore con l’ago e il filo del talento Rbr ricuce lo strappo fino al pari 55 a 3’ dal rush finale. Ma la reazione Rimini è labile come un’illusione collettiva. Quella vissuta per un attimo dal Flaminio prima che in 3’ di ultimo periodo Bergamo riesca a riordinare le idee e continuare a martellare da oltre l’arco, riportandosi a +13 (63-76). Seguono 7’ minuti di non belligeranti tentativi biancorossi di evitare l’inevitabile. E al Flaminio Rimini resta a secco. Con solo rimorsi e tanti pensieri di chi in un tempo ha concesso 51 punti...

Francesco Zuppiroli