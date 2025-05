Flaminio tutto esaurito per Gara1: tifosi in delirio per i playoff dopo 30 anni

Gara1 si giocherà in un Flaminio tutto esaurito. Ieri a Rimini, nel pomeriggio, si è superata la quota di 2.500 biglietti venduti. Da parte loro, i tifosi ospiti hanno letteralmente polverizzato i 200 biglietti consentiti dalle forze dell’ordine. In entrambe le piazze, pur con le differenze numeriche imposte, è una prevendita davvero rapidissima, come era lecito attendersi. E poco importa se c’è la diretta tv di RaiSport dalle ore 18: nessuno vuole perdersi una sfida-evento, che torna ai playoff dopo trent’anni.

Il pubblico forlivese, del resto, si conferma per l’ennesima stagione al top della categoria per numero di presenze. La Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) ha diffuso nella giornata di giovedì i numeri dell’affluenza complessiva nei palasport di serie A2, nel corso della regular season terminata, e l’Unieuro Arena risulta essere la quinta della categoria, con 3.084 spettatori fatti registrare in media in occasione di ogni uscita casalinga. Al primo posto c’è la ‘solita’ Fortitudo Bologna (5.340), quindi meglio di Forlì hanno fatto soltanto Pesaro (4.601), Cantù (3.150) e la neopromossa Udine (3.116). Forlì supera di pochissimo la prossima rivale, Rimini, ferma a 3.069 presenze medie.

Attenzione, però, perché il palasport riminese – inaugurato ufficialmente nel 1977 – conta ufficialmente 3118 posti. Questo corrisponde a un indice di riempimento pari al 98% della capienza totale. Viene da sé che, con lo ‘spicchio’ ospite al gran completo, l’impianto riminese sarà tutto esaurito per gara1 ed è facilissimo prevedere che lo sarà anche in gara2, che si giocherà martedì sera alle ore 20.30 (questa volta senza diretta tv).

Il club di viale Corridoni è poi al sesto posto della classifica degli incassi, con 26.654 euro che hanno mediamente rimpinguato le casse societarie in ogni match giocato in via Punta di Ferro. Un dato, quello degli incassi, che ha addirittura generato un aumento complessivo, per l’intera categoria, pari al 20,5%. Forlì, peraltro, ha superato per ben otto volte la soglia dei 3.000 spettatori presenti nella singola partita, con il record fatto segnare in occasione del derby contro la Fortitudo Bologna (4.872). Ora non resta che confermare questi numeri in occasione della serie playoff contro la RivieraBanca, a cominciare da gara3, che si giocherà venerdì 30 maggio alle ore 20: prosegue fino a lunedì la prelazione dedicata agli abbonati (presso la sede di viale Corridoni, dalle 9 alle 13 e dalle 17.30 alle 20).

A proposito: in occasione della semifinale, il Carlino omaggerà 5 propri lettori – i più rapidi e fortunati – con un biglietto a testa per il parterre: li distribuiremo sempre alle ore 13 il giorno prima del match, dunque giovedì 29 per gara3 e sabato 31 maggio in caso di gara4.

Simone Casadei