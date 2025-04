Flats Service Bologna senza Aradori contro Forlì: problema muscolare per il veterano

Brutta tegola per la Flats Service Bologna in vista di Forlì: la squadra di coach Attilio Caja, a meno di recuperi improvvisi, non schiererà il veterano Pietro Aradori (foto), vittima di un problema muscolare a una gamba. "Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto – ha scritto ieri in una nota la Fortitudo – hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra che sarà rivalutato (dopo opportune terapie) la prossima settimana"; parole che di fatto tolgono dalla contesa la guardia-ala classe ’88, che non sta vivendo una stagione fortunata. Infatti fra problemi muscolari e il recupero dall’intervento al tendine d’Achille per l’infortunio in gara1 della finale playoff 2024 contro Trapani, Aradori in questo campionato ha già saltato 11 partite (13 con quelle in cui era in squadra, ma non è entrato). Nonostante ciò il suo contributo è sempre di quelli importanti: sta segnando infatti 10.8 punti di media in 21’ tirando con il 52% da due, il 37% da tre e l’85% dalla lunetta.

s. b.