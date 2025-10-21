Folgore, altra scivolata. Prevale la fisicità del Sansepolcro

SANSEPOLCRO84FOLGORE FUCECCHIO68

DUKES SANSEPOLCRO: De Angelis 11, Spillantini 5, Radchenko 12, Bazani 8, Meshvildishvili 2, Menichetti 2, Hassan 14, Della Mora 15, Casini 2, Cascianini, Terrosi 3, Zacchigna 10. All.: Bini.

FOLGORE FUCECCHIO: Bonicoli 3, Mbaye 7, Guerriero 1, Galligani 9, Orsini Si. 17, Gazzarrini 8, Orsini St., Carlotti 7, Menichetti 14, Orsucci 2. All.: Gorgeri.

Arbitri: Zini di Pistoia e Carboni di Scandicci.Parziali: 20-15; 43-29; 59-46.

SANSEPOLCRO – Altro ko esterno per la Folgore Boldrini Selleria che non riesce a dare continuità alla bella vittoria casalinga contro Agliana. Alla fine ha prevalso la maggior fisicità sotto canestro dei padroni di casa, oltre alle basse percentuali al tiro fatte registrare dai biancoverdi fucecchiesi. La Folgore ha perso definitivamente contatto nel secondo quarto senza più riuscire a rientrare. Adesso, però, domani sera alle 21.15 la Folgore avrà già l’occasione per rifarsi ospitando la Virtus Certaldo nel primo turno infrasettimanale della stagione.