Folgore Boldrini Selleria vince Gara 1 della semifinale play-out contro Pontedera

Buona la prima per la Folgore Boldrini Selleria, che si aggiudica Gara 1 della semifinale play-out davanti al proprio caloroso pubblico, superando Pontedera per 77-62. Gara condotta sempre in testa dai fucecchiesi che già dai primi minuti, grazie ad un Orsini Stefano ispirato, riescono a prendere il largo, tanto che alla prima sirena il vantaggio è già in doppia cifra (25-11). Pontedera si scuote nel secondo quarto riuscendo a limitare gli attacchi biancoverdi ed andando più spesso a canestro con l’esperto Mancini, con Menichetti che è costretto a fare gli straordinari per contenere l’offensiva degli ospiti. All’intervallo lungo, comunque, il divario si mantiene pressoché invariato: si va infatti a riposo sul 41-29. La gara a questo punto diventa più equilibrata con i pisani che tentano più volte il recupero, ma sempre ben contenuto dagli uomini di Pistolesi, che resistono e mantengono il divario invariato: sarà 56-43 a fine terzo tempino. Nell’ultimo tempino la Folgore sfiora più volte anche i 20punti di vantaggio, ma gli ospiti recuperano sempre: la partita si chiude sul 77-62 finale a favore dei padroni di casa, che adesso dovranno già pensare alla sfida di sabato sera a Pontedera, valevole per Gara 2, per mettere le mani sulla finale play-out.

Questo il tabellino completo degli uomini di Coach Pistolesi: Ferrati, Scardigli 2, Calugi 9, Galligani 12, Giacchetti 13, Orsini Si. 13, Filomeno, Gazzarrini 4, Orsini St. 18, Lorenzi n.e., Menichetti 6, Orsucci n.e.