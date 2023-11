Folgore Fucecchio cede a Bottegone: 86-73 nel primo scontro salvezza

Altra trasferta amara in Serie C per la Folgore Fucecchio, battuta 86-73 a Bottegone nel primo scontro salvezza della stagione. Come spesso accaduto quest’anno i biancoverdi partono bene giocando alla pari con i pistoiesi per i primi due quarti: 22-21 al 10’ e addirittura avanti di 5 punti a metà partita (37-42 al 20’). Le buone indicazioni viste sino a quel momento svaniscono però come già più volte accadute appena rientrati in campo. Solito blackout di 5 minuti con Bottegone che infila un parziale di 14-2. Gli uomini di Rastelli riducono il divario sul finire del terzo quarto (56-52), ma l’inerzia del match è ormai per i padroni di casa che più cinici e precisi allungano fino al +13 finale. Questo il tabellino del team di coach Rastelli: Scomparin 5, Laffitte 8, Torrigiani 14, Gazzarrini n.e., Verdiani 13, Tamburini n.e., Berti 7, Chiti 2, Menichetti 7, Tessitori.