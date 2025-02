Folgore Fucecchio: non c’è due senza tre. Palla a due alle 21 contro la quotata Sancat

La Folgore Fucecchio proverà a cavalcare l’entusiasmo delle ultime due vittorie consecutive nell’odierna trasferta di Firenze contro la più quotata Sancat, gara valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Unica. In classifica, infatti, i biancoverdi di coach Pistolesi (nella foto) hanno sei punti in meno e all’andata a Fucecchio furono battuti con il punteggio di 59-68. La Sancat in casa ha perso finora tre gare e se due di queste sono state contro la capolista Montevarchi e la pari-classifica Agliana, una è arrivata anche un po’ a sorpresa con il fanalino di coda Cus Pisa. La Folgore, insomma, potrebbe avere l’opportunità di tornare a casa con i due punti, ma servirà replicare le ultime buone prestazioni, soprattutto a livello di intensità e attenzione, che hanno permesso a Gazzarrini e compagni di rimanere sempre in partita. Come nell’ultima gara contro il Cus Firenze, in cui dopo aver rincorso per larghi tratti hanno piazzato il sorpasso nel momento chiave dell’incontro gestendolo poi fino alla sirena.