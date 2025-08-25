Folgore, vacanze finite. Il riscatto parte da Gorgeri

L’estate sta volgendo al termine e all’orizzonte si affaccia un’altra stagione agonistica. Stasera alle 19 al palazzetto di Fucecchio la Folgore Boldrini Selleria torna in palestra per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo la salvezza, un po’ più sudata del previsto, dello scorso anno i biancoverdi hanno deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a coach Luca Gorgeri, alla prima esperienza da capo allenatore.

A completare lo staff l’assistente Davide Barsottini e il preparatore atletico Filippo Telmon. Per quanto riguarda il roster, invece, la società del presidente Stefano Fagioli è riuscito a confermare le principali pedine della scorsa stagione, puntando poi a inserire giovani dal grande potenziale e già con qualche campionato importante alle spalle. Come l’ultimo arrivato Tommaso Antolini, esterno classe 2004 proveniente da due stagioni a Roma e l’ultima ad Alghero, oltre ad aver partecipato anche al prestigioso torneo organizzato dalla Lega Giovanile Europea e agli Under20.

Per ciò che riguarda il mercato in entrata, però, il colpaccio è quello che porta il nome di Alessio Razzoli (‘98), in arrivo da Montegranaro dove nell’ultima stagione con nove punti di media a gara ha contribuito fortemente al raggiungimento dei play-off di Serie C, garantendo tanta energia in entrambe le metà campo.

In attesa di un altro lungo, ecco l’attuale rosa. Play-maker: Simone Orsini (‘96); Giacomo Pupeschi (‘08). Ali: Tommaso Antolini (‘04); Lorenzo Carlotti (‘03); Alessio Razzoli (‘98); Guido Galligani (‘95); Aldo Filomeno (‘07); Vittorio Orsucci (‘03). Guardie: Gregorio Gismondi (‘07); Alessio Gazzarrini (‘94); Stefano Orsini (‘91). Pivot: Matteo Menichetti (‘04).