Folgore, via alla fase clou. Due innesti per sperare

Parte da Ponte Buggianese, dove stasera alle 21 affronterà il Monsummano, la seconda fase del campionato di Serie C della Folgore Fucecchio. Una gara subito decisiva per provare a rincorrere la salvezza diretta (solo le prime 3 classificate hanno il posto assicurato per la stagione 2024-’25), visto che i padroni di casa hanno gli stessi 2 punti dei biancoverdi. Nella prima giornata Monsummano ha perso nettamente a Montevarchi, mentre la squadra di coach Rastelli ha osservato il proprio turno di riposo. Per l’occasione l’allenatore biancoverde potrà contare anche sugli ultimi due arrivati, l’ala classe ’93 Francesco Mori (nella foto a sinistra) e la guardia classe ’90 Tommaso Spinelli (nella foto a destra). Due giocatori esperti, con un lungo trascorso rispettivamente nel Liburnia e nell’Us di Livorno, che possono rappresentare un valore aggiunto sia dentro che fuori dal campo. Non fa invece più parte del roster della Folgore il pivot Torrigiani. "Ringrazio la società per la possibilità che mi è stata data, sono molto motivato per raggiungere l’ambita salvezza – ha dichiarato Mori –, so che è stata un annata complicata per Fucecchio ma adesso si riparte da zero e ci sono tutte le possibilità per poter dire la nostra, ci metterò tutto me stesso".

"Sono davvero molto contento di essere qui e poter aiutare la squadra a salvarsi – ha aggiunto Spinelli –, se ho accettato è perché credo fortemente nella possibilità di salvezza. Ho trovato un gruppo di ragazzi molto affiatato e con qualità, ci sono tutte le potenzialità per far bene".