Folgore, vittoria preziosa. Rimontato il Cus Firenze

Altra importante vittoria in un altro scontro diretto in chiave salvezza per la Folgore Fucecchio, che mette in saccoccia quindi anche due punti preziosi da portarsi dietro nella seconda fase. Quello maturato nel proprio palazzetto contro Cus Firenze, è stato però un successo in rimonta e quanto mai sudato. Eppure i padroni di casa avevano cominciato con il piede giusto scappando subito sul 5-0 e mantenendo tale vantaggio fino al 14-9. Poi, nei minuti finali del primo quarto, un parziale di 0-10 del Cus Firenze ribalta completamente la situazione e manda gli ospiti al primo riposo avanti 16-21.

Nel secondo quarto arriva la reazione di capitan Gazzarrini e compagni che riescono a impattare a quota 26, salvo incassare poi un altro break che fa andare i fiorentini al riposo lungo sul 33-41. Al rientro dagli spogliatoi sono i due fratelli Orsini che firmano la rimonta (41-41), ma la gara resta equilibrata (50-53 al 30’). Nell’ultima frazione la Folgore stringe ulteriormente le maglie difensive, Galligani piazza una tripla che vale il sorpasso (55-53) e con un mini-break di 8-3 raggiunge il massimo vantaggio sul 63-55. A questo punto i fucecchiesi controllano lo sterile tentativo di ritorno degli ormai demoralizzati avversari e chiudono 70-65.

Questo il tabellino biancoverde: Ferrati 3, Calugi 7, Galligani 11, Giachetti 7, Orsini Si. 18, Gazzarrini 2, Filomeno n.e., Orsini St. 12, Lorenzi, Menichetti 8, Tessitori, Orsucci 2.

Simone Cioni