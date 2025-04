Follonica Basket trionfa contro Pallacanestro Affrico nei playout di Divisione 2

Vittoria bella e importante per il Gruppo Crosa Service Follonica Basket contro la Pallacanestro Affrico. Follonichesi vittoriosi 59-47 nella prima gara dei playout del campionato di Divisione 2. Partita per grandi tratti equilibrata, con gli azzurri che nella prima metà gara soffrono gli ospiti, che si presentano al Palagolfo con rinforzi importanti rispetto alle gare di regular season, con il ritorno in campo di Nicola Toppino. Il primo quarto va a referto sul 14 pari, mentre i secondi 10 minuti vedono prevalere Affrico che arriva all’intervallo in vantaggio per 32-27. Alla ripresa del gioco i fiorentini sembrano mantenere l’inerzia positiva del quarto precedente, ma proprio nel momento apparentemente più complicato gli azzurri ritrovano lo smalto dei tempi migliori e chiudendo 43-40 il terzo quarto per poi allungare nell’ultimo tempino.

FOLLONICA: Bianchi 13, Vichi 5, Battaglini 6, Bartoli 11, Francardi 6, Simonelli 11, Donati 2, Marcocci 3, Petri 2, Ranieri, Angiolini, Pagnini. All. G. Vichi,