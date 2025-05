Follonica trionfa contro Pallacanestro Affrico e si conferma in Divisione 2

Il Follonica si conferma in Divisione 2. Con la bella vittoria sul campo della Pallacanestro Affrico (62-36) si chiude il ciclo con un secco 2-0 per il Gruppo Crosa Service Follonica. L’inizio degli azzurri non è certo sfolgorante, Affrico prova immediatamente a mettere la gara sui suoi binari e nelle prime battute sembra riuscirci, ponendo non pochi problemi ai ragazzi di Vichi, probabilmente scesi in campo con qualche timore di troppo incrementato all’ultimo per l’assenza del top scorer Simonelli oltre a quella dell’infortunato De Sanctis. A partire dal secondo quarto la musica cambia drasticamente, Follonica difende bene, piazzando un parziale di 24-7. Il rientro in campo dall’intervallo lungo non porta discontinuità all’andamento della gara. Gli ultimi 10 minuti sono di totale controllo, con il vantaggio che arriva a toccare anche i 30 punti.

Follonica: Ranieri, Vichi 15, Bartoli 12, Francardi, Marcocci 3, Angiolini, Pagnini, Donati 4, Bianchi 10, Battaglini 6, Petri 11, Bartolozzi 2. Coach G. Vichi.