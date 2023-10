Fontecchio spinge il Bologna 2016. Fin e Sorrentino: spettacolo Cmp

Nuovo rumoroso passo falso per i New Flying Balls di coach Giuliani, ultimi nel girone B di serie B con 1-5 di bilancio, che davanti al proprio pubblico trovano la sconfitta col passivo peggiore dopo quelle contro Taranto (-16), San Vendemiano (-16) e Virtus Imola (-30): ora il pubblico chiede risposte nel momento di maggiore difficoltà della squadra, ancora alla ricerca della quadratura del cerchio dopo l’infortunio di capitan Cortese.

In Interregionale sembra ver trovato la propria strada il Bologna 2016, di Fontecchio e soci, che piega i Tigers nel derby della via Emilia e centra al PalaSavena la seconda vittoria consecutiva.

In serie C continua l’immacolato percorso al vertice delle capolista Cvd Casalecchio (girone A) e Virtus Medicina (B), che superano Reggio Emilia e Lugo allungano a cinque la striscia positiva. I casalecchiesi, trascinati da Folli, approfittano del ko di Castelnovo ne’ Monti e si prendono il primo posto in solitaria, mentre per i gialloneri si preparano nel migliore dei modi al turno infrasettimanale di mercoledì contro la corazzata Cmp Global, reduce dal successo contro il Cmo grazie ai 44 punti dei violini Sorrentino-Fin-Pederzini.

Sul terzo gradino del podio sale Molinella, al secondo sorriso consecutivo contro Forlimpopoli.

In DR1 suona la terza la Vis Persiceto, che nel derby della bassa conquista due punti d’oro contro la Veni e, complice il pesante stop degli Stars a Vignola, ghermisce il primo posto nel girone A, a +2 sul nutrito gruppo di inseguitrici. Trono affollato infine nel girone B, dove la testa è occupata dalle tre bolognesi Budrio (bene contro l’Artusiana), Granarolo (di misura contro il Grifo) e Baricella (ok nel derby contro Cspt 2010), che portano a cinque vittorie consecutive il proprio bilancio di inizio anno. Dalle retrovie torna al successo l’Omega contro Villa Verucchio.

Giacomo Gelati