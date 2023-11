Football americano. Coppa Italia e under 18, Duchi in trasferta

Altro weekend ricco di football per gli SGI Duchi, che tra oggi e domani saranno impegnati in trasferta rispettivamente con la Coppa Italia e con l’under 18. Il team di coach Brunetti è atteso oggi alle 16 ad una difficile trasferta a Torino contro i Giaguari al centro sportivo Trotta di Binasco, con i torinesi che, già battuti all’andata per 26 a 12, si trovano al 2° posto del girone estense proprio alle spalle dei Duchi e che sicuramente scenderanno in campo per recuperare la prima posizione soprattutto in chiave playoff. Per la formazione estense fino ad oggi imbattuta, la partita non si presenta facile, con diverse assenze per infortunio che potrebbero condizionare la prestazione degli estensi che dovranno mantenere alta la concentrazione per contenere l’attacco torinese. La formazione under 18 di coach Ferrari invece sarà in trasferta a Parma contro la capolista Panthers, in quello che sarà l’ultimo appuntamento stagionale per la formazione estense, in fondo alla classifica del girone.