Forlì, a Gherardini il ‘sigillo di Caterina’: "Iniziai qui da tifoso. Andate fino in fondo"

Il forlivese Maurizio Gherardini, neo presidente della Lega Basket, e il presidente del Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti hanno ricevuto ieri sera dal sindaco il ‘Sigillo di Caterina’, una delle massime onorificenze cittadine per coloro che si sono distinti in vari campi e settori della loro attività.

Quando è stato presentato ai tifosi accorsi al Villa Romiti, Maurizio Gherardini ha ricevuto un lungo applauso. Poi, commosso dal riconoscimento, in un luogo così denso di ricordi legati alla sua vecchia Libertas, ha preso il microfono davanti a 800 appassionati biancorossi: "Questo è un momento particolare perché tutto è iniziato in questo palazzetto – ha detto –. Tanti anni fa ero un tifoso che tre ore prima dell’inizio della partita stava con il naso attaccato alla ringhiera con la speranza di acquistare un biglietto per vedere la partita. Sono forlivese e questo è qualcosa che ho sempre tenuto a mente in tutta la mia carriera. Che è iniziata nella stagione 74-75 e quindi capite che i ricordi sono tantissimi... mi ha fatto un certo effetto vedere i volti di persone importanti che non vedevo da tempo, come coach Piero Pasini". Poi un paragone illustre: "Dopo aver vinto tutto quello che potevamo vincere nella passata stagione al Fenerbahce sono stato salutato dal club turco. Questa al Villa Romiti è un’occasione diversa ma l’emozione si sente tutta".

Poi l’ex gm della Benetton Treviso, nonché vicepresidente dei Toronto Raptors, ha rivolto un messaggio all’Unieuro della stagione 2025/26: "Il segreto di una squadra è quello di accettare le sfide senza paura di affrontarle e arrivare alla fine senza avere rimpianti su quello che si sarebbe potuto fare. Questo nuovo gruppo deve vivere l’esperienza di indossare questa maglia fino in fondo e con orgoglio e poi... sky is the limit".

Il sindaco Zattini ha definito Gherardini l’"accento di Forlì": "Con la sua dedizione, il suo impegno, la sua competenza e la sua intelligenza, Gherardini ha portato Forlì sempre in giro per il mondo".

Anche il presidente Giancarlo Nicosanti è stato premiato: ricordato il doppio ruolo di grande uomo d’impresa e di dirigente che ha riportato ad alto livello il basket forlivese. Anche per quello che Zattini ha definito "il presidentissimo" il livello emotivo non è stato indifferente: "Non è facile parlare... Ho avuto la fortuna di entrare 43 anni fa in un’azienda e di averla vista crescere fino ai massimi livelli passando dai 10 ai 5000 dipendenti. Nel basket, con i soci, abbiamo fatto qualcosa che non era semplice. Siamo ripartiti da zero ma dandoci due regole: fare le cose con passione e serietà. E abbiamo cercato di farle al meglio. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto due semifinali e una finale, ci è mancato l’ultimo passo, ma a volte siamo stati un po’ sfortunati. Quest’anno il compito è ancora più difficile, il campionato è ancor più competitivo e quindi sarà ancora più bello ottenere certi risultati".

In precedenza, Zattini aveva dato un importante annuncio: "Il Comune consegnerà il PalaGalassi nei tempi per il debutto in campionato, dopo la fine dei lavori che l’hanno interessato nei mesi estivi. Voglio ringraziare l’assessore allo sport Bravi, ha fatto un’opera ‘impossibile’ perché è riuscito ad anticipare la consegna rispetto alla data riportata sul contratto". Domenica 28 settembre, contro Ruvo di Puglia, si giocherà dunque regolarmente in via Punta di Ferro.