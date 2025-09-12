Forlì, a Ravenna scatta la Supercoppa. Sfida stasera a una Gesteco più ‘verde’

Prende il via oggi alle 17, al PalaDeAndré di Ravenna, la Supercoppa Lnp 2025, il primo appuntamento ufficiale della stagione per le squadre di A2 e di serie B. Nel match inaugurale sarà subito protagonista l’Unieuro Forlì, che affronterà la Ueb Gesteco Cividale, formazione finalista della Coppa Italia 2024 quando fu battuta da Cantù con il punteggio di 74-57.

Per i ragazzi allenati da coach Antimo Martino, che torna in quella Ravenna da cui è partita la sua carriera da capoallenatore, sarà subito un avversario molto ostico, un test estremamente probante, tenendo conto di due fondamentali aspetti. In primis, l’età media della formazione friulana, che al contrario di quella forlivese non ha nessun giocatore italiano sopra i trent’anni e questa potrebbe essere una variabile fondamentale in una fase della stagione in cui la preparazione e i carichi fanno molta differenza.

Poi, secondo aspetto, la continuità tecnica: se in panchina la sfida tra Antimo Martino e Stefano Pillastrini è ormai consolidata da diverse stagioni (quarto anno forlivese per Martino, addirittura sesto in Friuli per il coach cervese d’adozione), tante sono state anche le conferme nel roster di Cividale.

Francesco Ferrari e Leonardo Marangon, entrambi classe 2005, sono le pietre angolari in Friuli di un progetto che li vede protagonisti al pari di giocatori come il play Eugenio Rota, la guardia Martino Mastellari e il pivot Matteo Berti, cresciuti proprio in questa realtà e ormai giocatori veterani. E nello spot di guardia straniera, l’argentino Lucio Redivo (18 punti di media nelle ultime due stagioni) rappresenta l’indiscusso punto di riferimento per sbrogliare gli attacchi più importanti e più complessi.

Le novità del roster cividalesi sono sostanzialmente due: Luca Cesana, una guardia scuola Cantù reduce da una buona stagione con la maglia dell’Urania Milano; il lungo americano Deshawn Freeman, giunto dopo due ottime annate con la maglia della Fortitudo Bologna (chiuse entrambe a circa 14 punti e 8 rimbalzi di media), in grado di portare alla causa dei friulani fisicità e presenza sotto le plance.

"Siamo orgogliosi di giocare anche questa Supercoppa, dopo la partecipazione dello scorso anno e quella in Coppa Italia di tre anni fa a conferma degli ottimi risultati ottenuti in queste stagioni – presenta la gara coach Antimo Martino –. Ritroviamo subito Cividale dopo l’ultima equilibratissima serie playoff, anche se ad affrontarsi saranno due squadre che hanno subìto importanti cambiamenti. L’esordio ufficiale è alle porte e c’è da parte di tutti noi l’emozione e il desiderio di iniziare quella che si appresta a essere una stagione impegnativa e appassionante". Nel precedente della scorsa settimana, al Torneo Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro, la vittoria è andata alla formazione forlivese 70-81.

Per chi vince, nella finale in programma domenica alle 21 ci sarà da affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Dole Rimini e Fortitudo Bologna. Da segnalare l’assenza per protesta della Fossa dei Leoni, ovvero gli ultras della Fortitudo, in polemica per le modalità ritenute troppo restrittive previste per questa stagione nell’acquisto dei biglietti per ogni partita e non solo quelle ritenute a rischio.

La biglietteria del PalaDeAndré, lo ricordiamo, oggi resterà chiusa e potrà accedere all’impianto solo chi ha già acquistato il biglietto sul sito di Ticketone o presso i rivenditori autorizzati: la prevendita si è chiusa nella giornata di ieri alle ore 19 e riaprirà questa sera, dopo le due partite, per la finale di domenica.