Forlì a Torino in un weekend ‘stregato’. È la terza volta: stavolta serve il dolcetto

Nemmeno il tempo di festeggiare la seconda affermazione di fila, che per Forlì è già tempo di dedicare mente e corpo al viaggio alla volta di Torino, domenica. Un’avversaria che è spesso risultata indigesta negli ultimi anni, sia nei confronti casalinghi che in quelli disputati in terra piemontese. Peraltro, nel recente passato, la sfida all’ombra della Mole è andata in scena per ben due volte proprio a ridosso di Halloween e dei Santi. Senza dolcetti, piuttosto scherzetti.

Il primo dei due incontri si giocò proprio nella notte delle streghe del 2013, nell’infrasettimanale di giovedì 31 ottobre. Era la Forlì di coach ‘Cedro’ Galli, ridimensionata dopo aver disputato i quarti di finale playoff l’anno prima, e sulle montagne russe di un avvio di stagione complesso. Nelle prime quattro giornate, la FulgorLibertas riuscì ad avere la meglio della sola Trapani tra le mura amiche. Un trend che i forlivesi non riuscirono ad invertire al PalaRuffini, cadendo contro la quotata Torino per 99-94, al termine di un match comunque particolarmente gagliardo. Nel terzo quarto Forlì rimontò, sulle ali dei 30 punti segnati da Tyler Cain, ma invano. A fine stagione arriverà la retrocessione.

Forlì, ripescata, ci provò poi anche nella stagione successiva, nell’era del patron Massimiliano Boccio. Con la trasferta piemontese sempre ‘fissata’ nelle vicinanze di Halloween, il 2 novembre: esattamente undici anni prima rispetto alla gara che si giocherà tra poche ore. In attesa del celebre tesseramento di Antonutti (mai arrivato) e con il pivot Zizic ai box, i biancorossi tennero testa per un tempo abbondante alla quotata formazione gialloblù che otterrà poi la promozione nella massima serie. Trascinata dal talento assortito a disposizione di Finelli, la risposta alle sortite avversarie è costante fino alla pausa lunga. Poi la resistenza crolla e Torino ingrana la quinta fino al 72-63 conclusivo. Poche settimane più tardi, la FulgorLibertas cesserà di esistere.

Dopo due ko consecutivi negli ultimi dodici anni, dunque, tra poche ore sarà la Pallacanestro 2.015 a tentare di tirare uno scherzetto a Torino. Del resto, già lo scorso anno, sempre in questo periodo della stagione (il 6 novembre 2024), la trasferta piemontese coincise con l’esordio in maglia biancorossa di Toni Perkovic e fu positiva (67-92). L’unica altra vittoria a Torino in tempi recenti è stata nella fase a orologio 2021: 84-89. In generale, Torino è stata spesso una bestia nera: fino all’80-61 di gennaio, addirittura, aveva sempre vinto al Palafiera.

Stavolta, concludere positivamente il weekend di Halloween e dei Santi, sarebbe davvero un bel ‘dolcetto’: vorrebbe dire tre vittorie consecutive, continuità e soprattutto scalare la classifica. Per effetto della partenza ad handicap, l’Unieuro occupa il quintultimo posto della graduatoria, in coabitazione con la Mestre appena agganciata, ed è ancora in zona playout. Conquistando altri due punti, Forlì potrebbe issarsi nel ‘gruppone’ di centro classifica e si lascerebbe alle spalle le zone più calde. Potendo così guardare con fiducia a un mese di novembre che, specie nella seconda parte, proporrà incroci non banali.