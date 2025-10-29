Acquista il giornale
Forlì, adesso avanti tutta contro Mestre. Spauracchio Curry, ma il bis va servito

Stasera all’Unieuro Arena (20.30) la sfida contro la matricola: il suo americano sfiora i 20 punti a gara. Rientrano Allen e Gazzotti

di STEFANO BENZONI
29 ottobre 2025
Torna in. campo Kadeem Allen dopo gli acciacchi e l’Unieuro conta su di lui (Salieri)

Al Palafiera stasera (20.30, arbitri Pellicani, Lupelli e Bondi) torna una sfida d’altri tempi contro una rivale che mancava a Forlì da troppo tempo. La neopromossa Gemini Mestre, avversaria dell’Unieuro nell’ottava giornata di andata, è infatti la discendente di quel Basket Mestre 1958 che fino al 1989 aveva infiammato di passione e tifo la piazza veneta con grande seguito sulle gradinate e sulle tribune del palasport Taliercio. Al calor bianco le sfide di quegli anni ai Romiti e in Veneto con indimenticabili protagonisti.

Poi Mestre sparì dal panorama del grande basket. Il club venne rifondato nel 2009 e domenica 22 giugno, dopo la finale promozione persa 3-0 contro Roseto, nella gara di spareggio sul campo neutro di Cento, la squadra allenata da Mattia Ferrari riuscì a sconfiggere 79-70 dopo un supplementare la Fabo Herons Montecatini e a tornare in A2.

Di quella squadra che portò a termine un’impresa che tutta Mestre attendeva, oltre a coach Ferrari, sono rimasti il play-guardia del 2003 Nicola Giordano, la guardia-ala del 2002 Francesco Reggiani e i due lunghi, il ‘95 Lorenzo Galmarini (in dubbio stasera per un problema fisico) e il ‘97 Simone Aromando, un muscolare che sotto canestro si fa sentire.

Sebbene sia reduce da tre sconfitte consecutive subite nettamente in casa contro Rimini, a Pesaro e di un punto con Cividale, la Gemini ha iniziato questo campionato in modo positivo. Infatti i mestrini dopo la sconfitta d’esordio a Scafati, hanno vinto tre gare di fila: in casa contro Roseto e Cento e a Ruvo di Puglia raccogliendo 6 punti, 2 in più deai forlivesi.

La partita sarà da non sottovalutare e coach Martino, che ritrova Allen e anche Gazzotti, lo sa bene: "Mestre dopo la promozione dello scorso anno, si è presentata in A2 con grande entusiasmo ottenendo tre vittorie importanti. Sicuramente Curry rappresenta il primo terminale offensivo, ma è nel gruppo degli italiani, tra cui i protagonisti della scorsa stagione, che sta trovando ottime risposte. Per quanto ci riguarda, dopo la buona prestazione con Scafati e l’ottima vittoria di Brindisi maturata in emergenza, c’è voglia di dare continuità e tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi".

Keshawn Curry, guardia-ala di 1.93, è il pericolo numero 1 di una Gemini che ha l’ottavo attacco del torneo con 79.1 punti di media e che sta tirando con il 48% da due e il 42% dalla lunetta. Curry sta segnando 19 punti di media a cui aggiunge 5 rimbalzi e quasi 4 assist tirando con il 56% da due, il 41% da tre e l’88% dalla lunetta.

Se l’altro americano, l’ala Wayne Stewart, finora non ha entusiasmato (8.5 punti di media col 33% da due), Mestre può contare su una rotazione a nove uomini con, stranieri a parte, cinque giocatori con un impiego superiore ai 20’ di media e due che si attestano fra i 18 e i 19. Gli altri due mestrini in doppia cifra sono l’ala Ivan Alipiev (12 punti con il 64% da due, il 38% da tre e 6.3 rimbalzi) e il muscolare Aromando (quasi 11 punti e 6 rimbalzi con il 49% da due).

Forlì ha bisogno di dare continuità con una vittoria alla bella prova di Brindisi, vittoria che consentirebbe ai romagnoli di raggiungere in classifica i mestrini.

© Riproduzione riservata

