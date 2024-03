Forlì, al Palafiera Torino è una bestia nera. Negli ultimi dieci anni tre blitz, tutti pesanti

La gara di domani contro Torino sarà per Forlì il primo ‘vero’ big match della seconda fase di reagular season. I piemontesi, oltre all’attuale terzo posto in classifica, hanno un roster costruito per la lotta promozione, già accarezzata negli scorsi scorsi (finali perse nel 2021 e, come Forlì, nel 2023). Tanto più che negli incroci del recente passato ha spesso e volentieri saputo fare la voce grossa. In particolar modo proprio all’Unieuro Arena.

Sono tre i precedenti significativi. L’ultimo è il bollente incrocio nei quarti di finale Coppa Italia del gennaio 2023. Quando, cioè, la squadra di Franco Ciani si impose 73-75 quasi a fil di sirena, al termine di una gara costellata di contestate decisioni arbitrali, tra le proteste dei padroni di casa. Forlì mancò così l’accesso alla Final Four (centrata invece quest’anno).

Quello di quattordici mesi fa, ad ogni modo, non è l’unico colpo in via Punta di Ferro targato Torino. Nel campionato 2020/21, infatti, l’Unieuro e l’allora Reale Mutua si affrontarono in Romagna alla sesta e ultima giornata della seconda fase del campionato. Gara in cui i biancorossi si imbatterono in un ko da record, che non ha paragoni: un pesantissimo -37 conclusivo (56-93 il finale). Un confronto senza storia, con una Forlì spentissima (solo Bruttini in doppia cifra con 14 punti) e già in fase calante in un finale di stagione disastroso. In virtù di quel successo, Torino chiuse al secondo posto il girone Bianco e lottò fino a gara5 di finale promozione contro Tortona. La squadra di Dell’Agnello, al contrario, finì sesta e venne eliminata al primo turno playoff per mano dell’abbordabile Eurobasket Roma.

Prima di quell’incrocio nel 2021, Forlì e Torino si ‘evitarono’ per diversi campionati, dato che i piemontesi, sotto l’egida Auxilium (fallita cinque anni fa), frequentavano stabilmente la massima serie. Al punto che il precedente match disputato al Palafiera risale al 6 febbraio 2014. A imporsi furono i piemontesi guidati da Stefano Pillastrini. I biancorossi di ‘Cedro’ Galli, in piena zona retrocessione, tennero testa agli avversari fino agli ultimi scampoli del match, dopo essere rientrati dal -14 e aver addirittura messo la testa avanti. Ma rotazioni cortissime e un tasso qualitativo inferiore rispetto a Torino, portarono a un ko per 63-70 che interruppe una striscia positiva di cinque successi consecutivi tra le mura amiche. Nella stagione 2014/15, in epoca Boccio, la gara di ritorno in Romagna non si giocò, in quanto successiva al ritiro dal campionato da parte dei forlivesi.

Domani, insomma, la Pallacanestro 2.015 proverà a invertire una tradizione negativa che al Palafiera si ripete da oltre dieci anni. Le armi per riuscirci di certo non mancano. Il primato in classifica e un filotto di otto vittorie consecutive sono una buona base di partenza. Ma Forlì proverà anche e soprattutto ad imporre la legge dell’Unieuro Arena, ancora imbattuto in stagione. Con l’auspicio di centrare la quattordicesima vittoria interna in quattordici uscite.