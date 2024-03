Forlì al PalaTiziano fra passato e futuro. Martino torna a Roma. E pensa già alla Coppa

La Pallacanestro 2.015 si mette in moto alla volta di Roma, dove nel pomeriggio di domani se la vedrà con la Luiss. Dopo le sfide all’Eurobasket degli ultimi anni, tra cui la cocente eliminazione dai playoff nel 2021, i biancorossi si ritrovano dunque a sfidare una compagine capitolina. Tra le due società, ad ogni modo, si tratta di una ‘prima’ assoluta: prima di quest’anno, la compagine universitaria non aveva mai calcato i palcoscenici della serie A2.

Di certo sarà però un sentito tuffo nel passato per coach Antimo Martino. Non a livello di club, quanto piuttosto per il ritorno nello storico impianto del PalaTiziano. Proprio dove, tra il 2011 e il 2014, dopo il ‘trasferimento’ dal PalaLottomatica, ricoprì il ruolo di vice-allenatore della Virtus Roma in annate non semplicissime. Riuscendo comunque a raggiungere una finale scudetto, nella stagione 2012/13, da assistente di Marco Calvani (affrontato di recente sulla panchina di Agrigento). Con tanto di gara5 della finalissima contro la Montepaschi Siena, in cui Martino fu chiamato a ‘sostituire’ lo stesso Calvani, espulso praticamente a inizio partita, alla guida dell’Acea. Match che si concluse con l’affermazione senese che valse il 4-1 nella serie e quindi lo scudetto.

Forlì, a sua volta, riabbraccerà Matteo Fallucca, classe ’93 romano (è un prodotto del settore giovanile Stella Azzurra), che ha vestito la maglia dell’Unieuro nel campionato 2017/18, alle dipendenze di Giorgio Valli. Ritagliatosi poi una discreta carriera tra serie A2 e B, Fallucca è oggi una preziosa arma a disposizione della formazione capitolina, di cui è quasi una bandiera, dopo la promozione dello scorso anno.

Un ritorno al passato per alcuni protagonisti della gara di domani, ma anche un ‘viaggio’ verso il futuro prossimo per Forlì. Sì, perché il PalaTiziano sarà anche il palcoscenico della Final Four di Coppa Italia che già si staglia in lontananza. Cinciarini e compagni, esattamente tra quindici giorni, faranno infatti ritorno a Roma per giocarsi il trofeo di metà stagione. Sabato 16 se la vedranno con la quotata Cantù in semifinale, con vista sulla finale di domenica, dove accederà una tra Trapani e Fortitudo. Domani, dunque, sarà un primo assaggio di un fine settimana, quello di metà marzo, che si preannuncia gustoso.

Attenzione, poi, perché i biancorossi potrebbero far ritorno una terza volta all’impianto situato tra i quartieri Flaminio e Parioli. Ciò potrebbe avvenire nella fase conclusiva della stagione, nel primo turno playoff. Se il primo posto nel girone Rosso dovesse concretizzarsi al termine della seconda fase, l’Unieuro incrocerebbe i guantoni in post-season contro l’ottava classificata del girone Verde. Piazzamento che verosimilmente – a meno di stravolgimenti sul fronte Treviglio – sarà una questione tra Vigevano e Luiss. Oggi i lombardi sono avanti di due lunghezze, ma Roma è pienamente in corsa e può contare pure sul vantaggio negli scontri diretti. Insomma, prendere le misure al PalaTiziano, tra la Coppa Italia e un potenziale incrocio ai playoff, sarà davvero prezioso.