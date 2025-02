Forlì, aria di rivoluzione americana. Offerte per Harper, Dawson rischia

Demonte Harper starebbe per lasciare l’Unieuro. L’interessamento di diverse squadre per il play-guardia forlivese, almeno a livello di informazioni sulla situazione del giocatore e del club, c’è e c’è stato. Al momento la formazione che sarebbe sul punto di compiere i passi più concreti è quella del Limoges, squadra francese dove il giocatore classe 1989 ha già militato nella stagione 2021/22 (15.7 punti di media), dove si è trovato bene e dove non è stato dimenticato. Il club transalpino sarebbe disposto a prenderlo immediatamente accollandosi il suo stipendio da qui al 30 giugno e per giunta anche il suo secondo anno di contratto (150mila dollari a stagione). La situazione di Harper desta però interesse in altre formazioni – si parla di Cremona in serie A –, ma al momento il giocatore non ha ancora preso una posizione chiara, sta riflettendo sul da farsi. Nelle scorse settimane si era parlato di Cantù.

Tra l’altro, a meno di sorprese nelle prossime ore, Forlì lo dovrebbe rimettere in campo almeno domenica nella gara casalinga contro la capolista Udine. E questo perché Shawn Dawson, che ha ripreso ad allenarsi con cautela, non sembra ancora nelle migliori condizioni per poter rientrare in campo dopo l’infiammazione al tendine rotuleo diagnosticatagli a seguito dell’infortunio subìto domenica 26 gennaio nella sconfitta di Livorno contro la Libertas. Sarebbe la terza partita saltata dopo le 17 (pari a tre mesi e mezzo) nella prima parte di stagione.

I destini di Harper e di Dawson, la coppia straniera che finora i tifosi forlivesi hanno visto all’opera solo nelle prime due gare di campionato, a Cividale e in casa contro Cento, sono comunque intrecciate perché è evidente che la società di viale Corridoni non può teoricamente privarsi di uno straniero cedendolo a un’altra squadra se non ha la sicurezza che il suo sostituto sia in grado di scendere in campo. E almeno ad oggi è molto probabile che domenica contro Udine la coppia straniera dell’Unieuro sia quella formata da Demonte Harper e Toni Perkovic che disputerebbe la terza gara di fila dopo quelle contro Torino e contro Cantù, entrambe vinte.

Attenzione: qualora le condizioni fisiche di Dawson non dovessero migliorare, l’Unieuro potrebbe pensare eventualmente anche al taglio del giocatore per motivi fisici e buttarsi sul mercato americano: tra quelli già vistati, tagliati da altre società di A o A2, c’è poco (per esempio Nardò ha richiamato Russ Smith per sostituire l’infortunato Woodson), ma Forlì può ancora disporre di un visto.