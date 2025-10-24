Forlì, ascolta l’ex Radonjic: "Conosco Allen, vi risolleverà"

Todor ‘Tosho’ Radonjic è stato per due stagioni, dal 2022 al 2024, un giocatore della Pallacanestro 2.015, e in questo campionato veste la maglia di Brindisi, con una media di 9 punti e 5 rimbalzi a partita. E proprio i pugliesi saranno la prossima avversaria dei forlivesi, in trasferta domani sera al PalaPentassuglia nella 7ª giornata del torneo: un testa-coda tra la squadra di coach Piero Bucchi, prima in classifica, e i biancorossi guidati da Antimo Martino ultimi dopo l’ennesima sconfitta in casa contro Scafati.

Radonjic, da quest’anno lei è anche il nuovo capitano di Brindisi, con un ruolo di leader nel gruppo.

"Sono soddisfatto di questo riconoscimento da parte dello staff tecnico e dei compagni: è un privilegio e un onore in un campionato impegnativo che stiamo affrontando con un grande spirito di squadra".

Che torneo è quest’anno e quali sono le favorite per le prime posizioni?

"Il livello è alto ed è cresciuto ancora, anche rispetto alla scorsa stagione. Siamo solo all’inizio di un percorso lungo ed è troppo presto per fare un elenco delle formazioni che occuperanno i primi posti, ma ci sono diverse compagini competitive in grado di sfidarsi per emergere".

Che partita sarà quella casalinga contro Forlì, che vi vede partire favoriti? Voi primi e i biancorossi ultimi...

"Sarà un match importante soprattutto per i miei ex compagni che vorranno riscattarsi dopo una serie di sconfitte. Noi dobbiamo continuare a essere incisivi in difesa, sfruttare la spinta e il calore dei nostri tifosi e giocare con intensità e dinamismo. Prevedo una gara molto fisica, in cui sarà fondamentale cercare di limitare i tanti forti tiratori di Forlì, un gruppo con giocatori esperti e di talento che sanno gestire i momenti difficili dell’incontro".

È sorpreso delle difficoltà che sta incontrando la sua ex squadra? È una situazione che nessuno aveva previsto prima del campionato.

"Sapranno uscire da questa situazione, anche perché hanno un americano come Kadeem Allen che conosco bene: lui è in grado di fare la differenza, sta offrendo prestazioni di livello e aiuterà Forlì a risalire in classifica. Sono ancora in contatto con alcuni ragazzi come Giulio Gazzotti e Tommaso Pinza e mi sento con frequenza anche con elementi che hanno giocato con me come Fabio Valentini, Davide Pascolo e Luca Pollone: in questo caso è il gruppo del Fantacalcio che ci permette di sentirci spesso".

Che ricordi ha della sua esperienza in Romagna?

"È stato sicuramente un bel periodo, con la vittoria della Coppa Italia nel 2024 a Roma e la grande festa tutti insieme, la finale playoff del 2023 e la semifinale dell’anno successivo".