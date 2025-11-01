Forlì, assist dall’ex Bruttini: "Difendo i vostri veterani"

Davide Bruttini, classe 1987, per tre anni a Forlì dal 2019 al 2022, non sarà il super veterano della sfida di domani fra la sua Reale Mutua e l’Unieuro. Il centro senese ‘supera’ in anzianità Aradori che è un ‘88 e Masciadri che è un ‘89, ma non il compagno di squadra Cusin che è nato due anni prima di lui, nel febbraio del 1985. Bruttini, che a Torino conquistò già una promozione nel 2014-15, arriva dal salto di categoria ottenuto l’anno passato a Udine.

Bruttini, alla sua età e con tre figli di 11, 9 e 5 anni ha ancora voglia di cambiare squadra quasi ogni anno?

"È un qualcosa che mi stimola, mi costringermi a rimettermi sempre in gioco. Magari all’inizio è un po’ faticoso per la famiglia ma ci si abitua presto e poi è bello conoscere persone e situazioni nuove".

A Torino gioca 19 minuti a partita e ha un ruolo diverso rispetto a quello che aveva a Udine.

"Sì, anche perché sono diversi gli obiettivi delle due squadre. A Udine era quello di cercare di salire, qui fare un campionato tranquillo: arrivare ai playoff sarebbe il top. Per ora siamo in linea con quattro vittorie su otto gare".

Lei che lo ha vinto: è un campionato più difficile di quello dell’anno scorso?

"Sì perché è più livellato. L’anno passato c’eravamo noi, Cantù e Rimini che eravamo un passo sopra tutte le altre, mentre ora sono almeno cinque-sei le squadre di alto livello. E altrettante quelle che possono aspirare ai playoff".

Finora che campionato è stato il vostro?

"Siamo dove volevamo essere. Abbiamo battuto Cividale e Milano dopo essere stati sotto di 20, ma abbiamo buttato via la partita in casa contro Pistoia. Avanti di 2 a 10’’ dalla fine, avevamo due tiri liberi e non eravamo in bonus. Abbiamo fatto 1/2 poi non abbiamo commesso fallo e abbiamo preso la bomba del supplementare dove poi abbiamo perso".

Domenica arriva Forlì...

"Sulla carta è una squadra che mi piace molto, sia per come è stata costruita, sia per i giocatori di talento e di esperienza che ha. Poi è ovvio che avendo cambiato molto dovrà avere un po’ di pazienza perché tutto vada a posto. Ha avuto un inizio difficile, ma la vittoria di Brindisi è stata importante e battendo anche Mestre ha riacquistato fiducia. Credo sarà una bella partita".

A Forlì tanti pensano che i veterani siano troppi veterani e manchi atletismo.

"Io sono e sarò sempre dalla parte dei veterani e poco atletici! Scherzi a parte, quelli di Forlì sanno giocare, ci vuole solo un po’ di tempo".

E Torino che squadra è?

"Un gruppo di giocatori con grandi margini di miglioramento, giovani ma nemmeno troppo, che non può prescindere da una buona difesa. Coach Moretti è pacato".

Ci sarà la sfida degli Allen.

"Il nostro è un lungo, forte in post basso, rimbalzista. Il vostro è una guardia di grande talento".

Cosa farà la differenza contro la sua ex squadra?

"La voglia che avranno le due squadre, più degli aspetti tecnici o tattici. Noi siamo reduci da un brutto ko a Bologna e vogliamo rifarci, entreremo in campo con la voglia di rifarci e di trascinare il nostro pubblico. Dovremo ‘aggredire’ subito Forlì".

Stefano Benzoni