Forlì, avanti tutta: contatto con Aradori. Concorrenza agguerrita, ma intesa nel mirino

Prosegue il flirt tra Forlì e Pietro Aradori, in quella che è a tutti gli effetti una bollente pista di mercato in questo scorcio iniziale di estate. Si registrano infatti progressi nella trattativa, con il matrimonio che potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro. Ma l’affare, come si confà dinanzi a un elemento di tale spessore tecnico, è ad ogni modo ancora aperto ad ogni scenario. Di certo c’è che quella di ieri è stata comunque una giornata cruciale per l’avvicinamento concreto tra le parti.

Nel pomeriggio sotto il sole cocente di Cervia, a due passi dal bagnasciuga, è infatti andato in scena un importante incontro tra una delegazione della dirigenza biancorossa e l’ex nazionale azzurro. ‘Planato’ in Romagna direttamente da Mantova, dove ha preso parte ad un evento di un brand di moda di sua creazione, Aradori ha finalmente toccato con mano il mondo della Pallacanestro 2.015 ed è entrato nel vivo della trattativa. Dopo aver sviscerato le questioni tecniche con coach Antimo Martino alcuni giorni fa, il classe ’88 di Brescia ha dunque potuto parlare direttamente con il club per la messa a punto dell’accordo. Un rendez-vous importante che però non ha ancora portato a una quadratura totale del cerchio.

Il giocatore ha mostrato forte interesse verso la proposta forlivese, facendo presenti le proprie richieste. Il club proverà ad assecondarle in ogni modo, ma la concorrenza per accaparrarsi le sue prestazioni non manca. Innanzitutto dalle avversarie di serie A2, con Avellino che è particolarmente insidiosa sotto il profilo economico (l’offerta sarebbe addirittura superiore rispetto a quella biancorossa). Ma anche dal piano di sopra, con Brescia, fresca di ko in finale scudetto con la Virtus Bologna, tentata dal riportare ‘a casa’ il proprio figliol prodigo, consegnandogli però un ruolo indubbiamente meno rilevante rispetto alle altre proposte.

Forlì proverà a giocarsi le proprie carte fino in fondo e le sensazioni virano sul positivo. Perché la soluzione Unieuro intriga non poco Aradori, che preferirebbe di gran lunga restare in zona – dove si è stabilito con la famiglia, dopo otto anni bolognesi tra V Nere ed Effe – piuttosto che spostarsi in direzione Campania. Ma anche perché è convinto di poter tornare ad esprimersi ai massimi livelli sotto la guida di Martino, che conosce bene dai tempi trascorsi insieme in biancoblù. Le prossime ore, insomma, saranno decisive e si respira ottimismo.

Il club di viale Corridoni si conferma fra l’altro attivissimo sul mercato degli esterni. Detto di Aradori, pare infatti sul punto di sbarcare sotto San Mercuriale Simone Pepe, guardia di temperamento in grado di accendersi in ogni fase di gioco, che nella scorsa stagione ha strappato la promozione con Udine dopo un avvio con Orzinuovi. Il suo arrivo presupporrebbe, con ogni probabilità, la separazione da Matteo Parravicini nonostante il contratto ancora in essere (per lui Rieti in prima fila).

Focus, infine, anche sul reparto lunghi. Concluse le avventure di Pascolo e Magro, Forlì pare puntare ancora forte sull’esperienza. Oltre all’interesse mostrato per Marco Cusin, l’Unieuro sarebbe sulle tracce di due ex: Stefano Masciadri (alla FulgorLibertas tra il 2008 e il 2010) e Giulio Gazzotti, in biancorosso nel primo anno di Martino.