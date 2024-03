Forlì, big match ancora col dubbio Allen: "Contro Torino difendiamo il Palafiera"

"Torino è sicuramente una squadra che sta dimostrando grande solidità e ci assomiglia come regolarità: stanno disputando una stagione importante". Coach Antimo Martino presenta così la quinta giornata della fase orologio (all’Unieuro Arena si gioca alle 20 per evitare la contemporaneità con la fiera). "I nostri avversari hanno mantenuto la stessa guida tecnica e il gruppo degli italiani. Sarà una partita difficile, da interpretare nella maniera giusta. Inoltre Torino è un po’ la bestia nera di Forlì e quindi avremo anche il compito di invertire questa tendenza e mantenere imbattuto il nostro campo". Il riferimento è ai tre successi negli ultimi confronti in via Punta di Ferro: l’ultimo in Coppa Italia a gennaio 2023, proprio con Martino in panchina.

Una variabile della partita di stasera è la presenza o meno di Kadeem Allen, la guardia americana infortunatasi a una caviglia ormai dieci giorni fa: per questo motivo ha saltato la scorsa partita in casa della Luiss Roma. Sulla valutazione delle sue condizioni potrebbe incidere anche il calendario, che vede sabato prossimo le Final Four di coppa. La sua assenza ha influito nelle difficoltà trovate al PalaTiziano, visto che da oltre un mese manca un elemento del quintetto (prima si era trattato di Fabio Valentini): nell’ultimo quarto i biancorossi hanno accusato un calo di tensione e subìto una rimonta. "Credo sia stato un problema di concentrazione – spiega Martino – anche dovuto al fatto che non eravamo al completo, ma è un fattore che non dobbiamo, né possiamo permetterci. Siamo però riusciti ad essere pragmatici. Faccio presente sempre ai ragazzi di essere bravi a interpretare le gare e capire quando è il momento di correre o di rallentare: dobbiamo continuare con questa qualità".

A maggior ragione contro Torino, compagine di grande fisicità: "Soprattutto nel quintetto titolare ha tanti centimetri in tutti i ruoli, a partire da Luca Vencato. Inoltre due americani che sono ottimi atleti, con Niccolò De Vico che è un agonista e Federico Poser che sta facendo bene. Sono intensi e duri e dovremo fare attenzione perché in avvicinamento a canestro sono solidi". Anche abili nel tiro da fuori, "pericolosi con Simone Pepe, per esempio".

Lo sguardo va anche all’impegno del prossimo fine settimana nella Final Four di Coppa Italia, "un evento a cui siamo contenti di essere arrivati, in un palasport bello e contro avversarie prestigiose. Proveremo a dare il massimo sin dalla prima gara con Cantù, ma prima c’è ancora una partita e quindi la nostra attenzione è esclusivamente su Torino". I forlivesi hanno palesato finora un cammino regolare che "è un aspetto positivo e fondamentale per condurre un campionato di vertice". Un altro fattore importante è quello relativo alla fase difensiva: Forlì è la miglior squadra in assoluto nella fase ad orologio. "Ma come staff tecnico lavoriamo sempre allo stesso modo, non sottovalutiamo nessuno e teniamo sempre alto il livello di attenzione: il modo migliore per arrivare preparati, con una classifica che va piano piano a delinearsi".

Poi il discorso vira sul mercato: a Forlì è stato associato il nome di Gora Camara, lungo di Treviso scuola Virtus Bologna, mentre alcune testate specializzate hanno lanciato il nome di Daniele Magro della Juvi Cremona. "Sono due giocatori che hanno una squadra – precisa il coach – e non mi permetterei mai di parlare di atleti di altre società, anche perché a me darebbe molto fastidio. Adesso affrontiamo una sfida importante, siamo vigili sul mercato, ma in questo momento non è una mia preoccupazione".