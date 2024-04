Forlì-Cantù è sempre un big match. Martino: "Il primato ci dà nuovi stimoli"

"Arriviamo a questa partita con la soddisfazione di concludere in testa, con due giornate di anticipo, la seconda fase del campionato per la seconda stagione consecutiva. Un risultato prestigioso conquistato sul campo, che ci riempie di orgoglio e che ci dà nuovi stimoli per il futuro". Coach Antimo Martino presenta così l’ultimo impegno casalingo nella stagione regolare per la Pallacanestro 2.015 contro Cantù (palla a due alle 20.45, Unieuro Arena, diretta televisiva su Rai Sport).

I biancorossi non avranno a disposizione Xavier Johnson per la squalifica dopo gli episodi della trasferta di Vigevano e "abbiamo qualche situazione da gestire – prosegue il coach –, che probabilmente ci costringerà a fare degli adeguamenti". Kadeem Allen infatti è in fase di miglioramento dopo gli infortuni alla caviglia e al ginocchio, ma non è nella condizione migliore e Giacomo Zilli, che rientrerà oggi nel roster della gara, risente sempre del problema atipico alle ginocchia. "Però abbiamo tanti giocatori di valore e, come sempre, stiamo lavorando con grande serietà per affrontare la partita al meglio. Questo gruppo ha comunque sempre avuto la capacità di stare unito nei momenti di difficoltà, con l’obiettivo della vittoria".

Cantù, già incontrata e superata nella semifinale di Coppa Italia a Roma, "è una squadra di talento ed esperienza e dobbiamo mettere sul parquet concentrazione e attenzione". Anche stavolta, comunque, "non vediamo l’ora di scendere in campo". I playoff si stanno avvicinando e "queste settimane ci offrono anche la possibilità di ricaricarci mentalmente e recuperare le energie nervose per arrivare in palla alla fase finale. Avremo l’opportunità di provare alcune soluzioni tecniche che potrebbero tornarci utili per i playoff, dove allenarsi, vista la distanza ravvicinata tra una gara e l’altra, diventa più difficile".

Tornando alle fasi calde del finale di partita di Vigevano il coach guarda avanti, ma soprattutto in casa propria: "Alcune situazioni devono farci crescere, mantenendo sempre il controllo delle emozioni. Anche perché il rischio è quello di penalizzare la squadra e faccio un invito ai miei giocatori e ai nostri tifosi di impegnarsi al massimo con entusiasmo, energia e supporto, ma senza mai rischiare di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo. Lasciamo che sia il campo a decidere se siamo stati così bravi a vincere il campionato, premesso che non sarà facile. Mi dispiacerebbe invece vivere – sottolinea – con il rimpianto di esserci complicati la vita da soli per squalifiche e defezioni. Abbiamo fatto otto mesi di sacrifici e nei momenti decisivi non dobbiamo essere superficiali".

L’inserimento nel roster forlivese del lungo Daniele Magro "procede positivamente. È un giocatore di grande esperienza, anche se manca ancora la conoscenza reciproca in campo, che chiaramente deve migliorare dopo soli dieci giorni di allenamenti. Ci vorrà un po’ di tempo, ma conoscendo Daniele bene il campionato e gli avversari sicuramente il processo sarà più rapido".

Dal punto di vista tattico, infine, venendo ancora al match dell’Unieuro Arena, "dobbiamo concedere poco in campo aperto a Cantù. La partita ci metterà di fronte a difficoltà e situazioni nuove, che dovremo essere bravi a interpretare bene. Quindi grande voglia di vincere e buona organizzazione difensiva, ma questa squadra ha un istinto pazzesco nel saper chiudere le partite nel finale".