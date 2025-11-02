Forlì, c’è da confermare il cambio di rotta . A Torino occhio al duo Allen-Teague

Dopo il corroborante successo infrasettimanale contro Mestre, oggi alle 18 l’Unieuro torna in campo sul parquet di Torino contro i padroni di casa della Reale Mutua, per provare a conquistare altri due punti fondamentali per il morale e per risollevare una classifica tuttora deficitaria dopo il difficile avvio.

Reduci da due pesanti scoppole in trasferta con Avellino (83-54) e Fortitudo Bologna (85-60), inframezzate da un successo casalingo in volata contro il fanalino di coda Milano (70-67), i piemontesi allenati da coach Paolo Moretti sono a caccia della propria identità e, di certo, tra le mura amiche proveranno a mettere in campo una prestazione di spessore.

Roster alla mano, Torino può contare su una delle coppie americane più pericolose del torneo: Robert Allen è un lungo dall’impatto devastante per il campionato, non a caso è il migliore finora sia alla voce punti realizzati (più di 21 a gara) che in quella rimbalzi (più di 10 a partita, unico oltre la doppia cifra di media); Macio Teague, invece, è una guardia con importanti esperienze di gioco in Ncaa (dove ha vinto nel 2021 il titolo con Baylor) e in Europa (Germania, Polonia...), che fa del gioco offensivo il proprio punto di forza (16 punti a partita).

Numeri alla mano, molto più ridotto è l’impatto della truppa italiana, che ha dal solo playmaker Federico Massone (13 punti e 4 assist a gara) un vero e proprio impatto a livello statistico. Attorno a questi tre tenori, ruota un pacchetto di giocatori con esperienza per il campionato italiano: Schina in regia, tra gli esterni Tortù e Giovanni Severini, uno degli ex della partita insieme a Davide Bruttini, che sgomita sotto le plance insieme a Dario Zucca e a un altro veteranissimo del torneo come Marco Cusin.

Con ogni probabilità sarà una partita in cui saranno le difese a prevalere: la Reale Mutua, infatti, è la squadra che vanta il peggior attacco del campionato (71,4 punti di media, Forlì terzultima ne segna 75), con le peggiori percentuali sia da due (46%) che da tre punti (29%). Solo dalla linea della carità i gialloblu sono una delle migliori formazioni del torneo (81%).

"Torino si sta confermando una squadra solida, potendo contare su un gruppo di italiani che conosce molto bene questo campionato – presenta l’avversaria coach Antimo Martino –. I due stranieri arricchiscono sicuramente il roster, in particolare Allen, che in questo momento è senza dubbio una delle sorprese del torneo. Per quanto ci riguarda le due vittorie consecutive sono state importanti sia in termini di classifica che per l’entusiasmo di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita. Conosciamo le difficoltà della gara, ma vogliamo provare ad allungare la striscia di vittorie".

Insomma, per Forlì servirà una gara di grande grinta e coraggio, per provare a conquistare due punti che potrebbero definitivamente invertire la rotta e rilanciare i biancorossi verso zone di classifica più tranquille e più consone alle ambizioni e al blasone della piazza.