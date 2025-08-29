Forlì, c’è la Juvi Cremona nel torneo. Antipasto della prima di campionato

Dopo lo scrimmage disputato sabato scorso a Perugia contro la Virtus Roma di serie B, oggi l’Unieuro scende in campo per la prima vera amichevole ufficiale. Accadrà nella giornata iniziale della seconda edizione della US Modena Cup che si terrà al PalaMadiba, torneo che i forlivesi hanno già affrontato nel precampionato della scorsa stagione perdendo la finale contro la Juvi Cremona (finì 79-73; Gaspardo e Harper chiusero con 12 punti). E i lombardi sono proprio i rivali nella semifinale di oggi alle 18. Incrocio interessante anche perché sarà lo stesso che inaugurerà il campionato: le due squadre si sfideranno nella prima giornata domenica 21 settembre a Cremona, tra meno di un mese.

Nella seconda semifinale del quadrangolare modenese si incontreranno Estra Pistoia e Gemini Mestre, due novità (anche se per motivi diversi) della prossima stagione di A2: i toscani sono retrocessi dalla serie A, mentre i veneti sono neopromossi dalla B. Domani alle 17 finale 3°-4° posto fra le perdenti delle gare di oggi e alle 19 la finale fra le due vincenti. Biglietti a basso costo per chi vorrà assistere al torneo: 10 euro per gli adulti e solo 1 euro per gli Under 14 (informazioni via Whatsapp al numero 340-7334309).

Cremona, che ha confermato in panchina per il secondo anno di fila coach Luca Bechi, è formazione quasi del tutto rinnovata rispetto a quella che ha ottenuto la salvezza nella stagione passata. I confermati sono solo tre: l’ala Andrea La Torre, l’ala forte Alessandro Morgillo e il centro Simone Barbante. Gli altri sette sono tutte novità. A partire dai due stranieri, il play-guardia Billy Garrett e l’ala piccola Travis McConico, e ovviamente gli italiani. Fra cui spiccano il veterano play-guardia ex Fortitudo Alessandro Panni e il centro ex Brindisi Edoardo Del Cadia. Completano il roster il play Tommaso Vecchiola, la guardia-ala Gregorio Allinei e l’ala Vittorio Bartoli.

I forlivesi, al completo, sono attesi al primo test contro una squadra dello stesso campionato. In settimana gli uomini di coach Martino si sono allenati tutti i giorni, anche con alcune sedute doppie che potrebbero influire sulla brillantezza di Tavernelli e compagni. Sarà interessante vedere il livello di intesa raggiunto dalla nuova coppia straniera, quella formata dal Demonte Harper e da Kadeem Allen, e ovviamente i nuovi, partendo da Pietro Aradori, passando per Simone Pepe, Stefano Masciadri, Giulio Gazzotti, oltre a Tommaso Pinza atteso a una stagione da protagonista nella società nella quale è cresciuto.

Stefano Benzoni