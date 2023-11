Forlì cerca conferme tra le grandi. Deve fermare una Trieste lanciata

Continua la missione secondo posto per l’Unieuro che, dopo averlo difeso la scorsa settimana dall’assalto di Udine, questa sera alle 18 sarà di scena sul parquet di Trieste per affrontare un’altra delle big del torneo, scesa dalla serie A la scorsa primavera, che insegue i biancorossi in classifica a due punti di distanza.

Ostica, atipica, Trieste è una formazione di altissimo livello che arriva alla sfida di oggi in striscia positiva da quattro partite, in cui i giuliani hanno vinto i due derby regionali contro Udine (57-54) e Cividale (86-79), oltre ad aver sbancato i campi di Piacenza (84-87) e Rimini (62-81). La formazione allenata dall’ex coach Ncaa Jamion Christian punta su ritmi alti e rotazioni ampie: il platoon system ideato dallo staff tecnico, che vede la presenza anche dell’assistente forlivese Francesco Nanni, prevede il coinvolgimento di tutti i dieci giocatori del roster con minutaggi superiori a 10’ di media.

Il portoricano Justin Reyes – giocatore visto anche agli scorsi mondiali contro l’Italia – è il cuore della squadra: l’ex Varese è il quarto miglior marcatore del girone con quasi 20 punti a gara, il miglior rimbalzista (unico oltre le 10 carambole di media) e l’uomo a cui vengono affidati i possessi più importanti. Ma c’è molto di più: sotto le plance Francesco Candussi (14+6 rimbalzi in 23’ di media) sembra tornato agli antichi fasti, mentre Giovanni Vildera porta alla causa difesa e atteggiamento. Tra i piccoli, l’americano Eli Brooks e Michele Ruzzier (tra i migliori assistman del campionato con cinque assistenze a partita) portano alla causa brillantezza e creatività, mentre l’italoargentino Ariel Filloy e Luca Campogrande garantiscono una pericolosità perimetrale importante, viaggiando entrambi oltre il 40% di media dall’arco. Completano le rotazioni l’esterno Lodovico Deangeli, l’esperto Giancarlo Ferrero e il triestino Stefano Bossi, tre giocatori in grado di portare alla causa minuti e qualità.

Certo, Trieste ha palesato qualche problema soprattutto nella striscia di tre sconfitte consecutive, dalla quarta alla sesta giornata (ko al supplementare a Cento, poi nettamente in casa contro la Fortitudo, e infine anche a Verona), poi superata con la vittoria nel derby contro Udine, in rimonta e all’ultimo secondo. Tante palle perse, tuttora oltre 14 a gara e tanti tiri da tre punti: nessuno in A2 ne prende di più. Per questi motivi, però, Trieste è un avversario decisamente atipico, spesso ‘small ball’, ma che ha le qualità per poter fare benissimo nell’arco di un’annata.

Per Forlì, quindi, al di là dello storico gemellaggio che lega le due tifoserie, occorrerà riuscire a fare una partita difensivamente di alto livello, per insidiare una squadra lanciata e riuscire a conquistare due punti di platino che, arrivati all’ultima giornata del girone d’andata, peserebbero tantissimo anche sulla classifica.