Forlì cerca vittoria e crescita. Allen-Garrett, è una sfida da Knicks

Dopo una lunga estate, stasera alle 20.30 l’Unieuro torna in campo, per un’annata tutta da scoprire, con un roster profondo ed espertissimo, con tanti esterni in grado di fare male e con due americani già conosciuti e bravi tanto a colpire, quanto a fare il lavoro sporco. Coach Antimo Martino, alla sua quarta stagione sulla panchina forlivese, dovrà provare a raggiungere nuove vette e nuove sfide, per far sognare tutta la città.

Il cammino della nuova Unieuro parte dal PalaRadi di Cremona, ospite della Juvi, che dopo la salvezza ai playout dello scorso anno, punta a confermarsi nel secondo campionato italiano. Guidata ancora da Luca Bechi, Cremona ha quest’anno scommesso su due esterni americani provenienti da altri campionati: Billy Garrett è una combo con una solida esperienza in Polonia e, nel suo passato, anche quattro presenze in Nba con la maglia dei New York Knicks (nel 2018/2019, annata in cui ci giocò anche il forlivese Kadeem Allen). Mentre Travis McConico è un giramondo tutto da scoprire (Svezia, Bulgaria, Finlandia e Turchia sul suo passaporto).

Nel pacchetto italiani, si è ripartiti dalle conferme di Andrea La Torre e del duo di interni formato da Simone Barbante e Alessandro Morgillo. Tra le novità, ci sono l’arrivo di Alessandro Panni, che tornerà a essere protagonista dopo gli anni alla Fortitudo, e del lungo Edoardo Del Cadia, chiamato a un ulteriore step di crescita dopo lo scorso anno a Brindisi. Poi tanti giovani in rampa di lancio: Gregorio Allinei e Vittorio Bartoli cercano la definitiva consacrazione dopo gli anni di apprendistato in questo campionato, mentre Tommaso Vecchiola (playmaker di scuola Vanoli Cremona) proverà a giocare da protagonista in A2 dopo l’ottima passata stagione in B con Treviglio. Poi Del Vecchio, Fiodo e Di Croce, che completano il roster della formazione cremonese.

Non sarà una sfida facile per l’Unieuro, contro una squadra che giocherà tra le mura amiche l’esordio con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. D’altro canto, però, la levatura del roster biancorosso è ben superiore e iniziare con il piede giusto sembra indubbiamente alla portata, sebbene la prima sfida stagionale possa sempre riservare delle sorprese, specie per chi ha avuto qualche problema in difesa nel precampionato.

"Iniziamo in trasferta contro una squadra che abbiamo già affrontato qualche settimana fa, dando vita a una gara equilibrata – presenta il match coach Antimo Martino –. Siamo consapevoli che, oltre a limitare i nostri prossimi avversari, sarà importante migliorare su alcuni aspetti del nostro sistema, come la solidità difensiva e la fluidità del nostro attacco. La squadra ha ancora tanti margini di crescita, ma l’obiettivo è cercare, all’interno di questo processo, di ottenere più risultati positivi possibili".