Forlì, chance di riscatto per Pascolo: "Con la mia ex Piacenza devo incidere di più"

Davide Pascolo, la nuova ala grande biancorossa, è un ex giocatore di Piacenza, in cui ha militato per due stagioni dal 2021 al 2023, portando la squadra di coach Stefano Salieri sempre ai playoff. Un risultato storico per la società emiliana che sarà la prossima avversaria della Pallacanestro 2.015 domenica sera in trasferta al PalaBanca, quando ‘Dada’ (questo il soprannome fin dai tempi di Trento) sfiderà i suoi vecchi compagni di squadra.

Pascolo, partiamo dal prossimo match contro Piacenza. Che effetto le farà affrontare la squadra allenata da coach Salieri?

"Sarà sicuramente una partita difficile in un ambiente dove ho trascorso due anni belli e dove ritroverò tanti amici che sarà interessante affrontare sul parquet".

Cosa deve aspettarsi Forlì?

"Coach Stefano Salieri ha saputo dare a Piacenza un’identità ben precisa. È una squadra giovane, ma con giocatori abituati a lottare, a dare sempre battaglia. Il loro marchio di fabbrica è un grande agonismo e la voglia di vincere, un gruppo con elementi di talento a cui piace correre e giocare a ritmi alti. Da parte nostra dovremo essere bravi a imporci e a condurre la partita".

Piacenza ha iniziato bene il campionato e, se avesse vinto domenica scorsa, sarebbe stata con voi al secondo posto. È sorpreso?

"No, tecnicamente sono una squadra che si basa su una difesa aggressiva per poi ripartire in velocità in contropiede. Anche noi siamo comunque un gruppo che fa della solidità difensiva un aspetto importante, ma riusciamo ad esprimerci altrettanto bene anche in attacco".

Lei ha un passato importante in serie A, compreso uno scudetto con Milano alcune convocazioni nella Nazionale maggiore. Nel derby contro Rimini, invece, non ha neanche segnato. Cosa le succede?

"Sicuramente non sono riuscito a dare il meglio e ad esprimermi come avrei voluto. Mi impegnerò per essere più incisivo nelle prossime partite, essere di supporto ai compagni e impattare con maggiore efficacia il match".

Come si trova a dividere l’area pitturata con il lungo americano Xavier Johnson?

"È un ottimo giocatore, con un grande agonismo, talento e, così come Kadeem Allen, una mentalità vincente".

Avete debuttato al Palafiera dopo i due incontri giocati in campo neutro per la squalifica. Che impressione ha avuto dei tifosi e dell’atmosfera che si respirava al palasport?

"Erano tanti gli appassionati sulle tribune per il derby, con un calore e un’atmosfera trascinanti. Ma anche a Ferrara i tifosi ci hanno seguito numerosi, a dimostrazione della loro passione".

Come si trova a Forlì?

"Bene, mi piace la città e i ragazzi che sono rimasti dalla scorsa stagione mi hanno aiutato a inserirmi. Mi sento coinvolto in questo che ritengo un bel gruppo affiatato che sta crescendo partita dopo partita".