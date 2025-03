Forlì, che chance nel recupero. Vincendo, sarebbe a -2 dal 2° posto

L’affermazione di domenica sulla Juvi Cremona ha ulteriormente rilanciato le quotazioni della Pallacanestro 2.015 in chiave classifica. Posto che i due punti sfuggiti tredici giorni fa contro Nardò giocano un ruolo importante in negativo, Forlì si sta rivelando una delle squadre più costanti e performanti tra quelle in lotta per l’accesso diretto ai playoff. Nell’ultimo mese e mezzo, dal ko di Livorno in avanti, i biancorossi – finalmente privi di Shawn Dawson – hanno infatti centrato sei vittorie in sette partite (con l’israeliano 4 sconfitte in 5 partite). L’unico passo falso è rappresentato proprio dall’inciampo casalingo contro i salentini, penultimi.

Una striscia di risultati che, in una regular season così equilibrata e ricca di sorprese ogni fine settimana, posiziona l’Unieuro al settimo posto a quota 36 punti. Piazza che varrebbe l’accesso diretto alla post-season senza passare dalle forche caudine del play-in. Ma le prospettive possono anche essere più rosee di quelle attuali.

Sì, perché Forlì ha una partita in meno (si gioca sabato sera a Pesaro, nel weekend della Coppa Italia) rispetto a un discreto numero di dirette rivali. Solo Rimini e Milano, che la precedono, e Avellino, che la segue a stretto giro, hanno a loro volta un match da recuperare. E i divari in classifica sono davvero minimi.

I forlivesi sono infatti a una sola vittoria dal quarto posto, attualmente occupato da Urania, Rieti e Cividale con 38 punti. Un successo nelle Marche nel prossimo weekend varrebbe dunque l’aggancio. Perché sabini e friulani non hanno gare ‘in arretrato’, mentre i meneghini recupereranno soltanto tra 20 giorni contro la capolista Udine. Contro due di queste avversarie, peraltro, Cinciarini e compagni dovranno fare i conti nelle prossime settimane in delicatissimi scontri diretti. Milano sarà all’Unieuro Arena a fine mese, poi l’Unieuro farà visita a Rieti.

La Pallacanestro 2.015 non è comunque sola nell’inseguimento al quarto posto. A cominciare dalla Fortitudo Bologna, reduce dal ko di Avellino, che sarà peraltro ospite dei biancorossi tra un mese. Anche per la Effe non mancheranno gli scontri diretti nelle prossime settimane: Urania, Udine, Cividale e Rimini, oltre a Forlì. A -2, poi, occhio al trio formato da Avellino (con una partita in meno, come detto), Verona e Pesaro.

Vincendo a Pesaro, ecco che addirittura il secondo posto sarebbe incredibilmente vicino. Pur con molta concorrenza, l’Unieuro salirebbe infatti a -2 da Rimini e Cantù. La differenza canestri, in entrambi i casi, premia le avversarie. Il calendario delle due è però leggermente più complicato rispetto a quello di Forlì. La RivieraBanca, in rottura prolungata, dovrà affrontare Pesaro e quattro scontri diretti in trasferta. Una stagione così pazza è davvero aperta ad ogni scenario.