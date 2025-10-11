Forlì-Cividale: rivali diverse ma così legate. Dopo playoff e Supercoppa, altra sfida chiave

Forlì non può più fallire. Dopo tre passi falsi in quattro giornate, domani, tornando sulle tavole amiche dell’Unieuro Arena, i biancorossi devono tornare alla vittoria. Per riuscire nell’intento dovranno però superare una formazione incontrata per ben sei volte in gare ufficiali negli ultimi cinque mesi scarsi, otto da settembre 2024 (nove, se si considera l’ultimo test precampionato). Vale a dire quella ‘terribile’ Cividale che ha puntualmente creato grattacapi alla squadra di Antimo Martino, riuscendo spesso anche a prevalere. Sulla carta, non è certamente l’avversaria più ‘malleabile’ per una ripartenza in grande stile.

L’ultimo confronto tra le due formazioni risale esattamente a un mese fa, in semifinale di Supercoppa al PalaDeAndrè di Ravenna. Un precedente, appunto, in favore della squadra friulana: già allora, col senno di poi, si palesarono alcune criticità che tuttora attanagliano la Pallacanestro 2.015. Avanti per gran parte del match, toccando anche il +16 proprio come mercoledì, Forlì subì il rientro (ancora fatale il terzo quarto) crollando sotto i colpi di Freeman e Redivo, nonché subendo la freschezza atletica e tecnica di Francesco Ferrari. Cividale si impose 87-86 conquistando il pass per la finale poi vinta. Beffardo il fatto che l’Unieuro l’avesse battuta appena una settimana prima al torneo di Lignano Sabbiadoro (81-70): la buona notizia per i biancorossi è che, come in quel test, mancherà il pivot Usa Deshawn Freeman.

La posta in palio era ancora più elevata sul finire della scorsa stagione. Quando Unieuro e Ueb Gesteco si incrociarono niente di meno che nei quarti di finale dei playoff. Un confronto ancora una volta tiratissimo ed equilibrato, che si risolse addirittura soltanto in una gara5 da ‘dentro o fuori’. In quell’occasione, i gialloblù di Pillastrini riuscirono a mettere spalle al muro i forlivesi per ben due volte. Tra le mura amiche dettarono legge sia in gara1 (90-85) che in gara2 (82-74), facendo prevalere il ‘solito’ carico di energia e dinamismo. Forlì fu poi abile ad approfittare del fattore campo, riportando la serie al PalaGesteco per la ‘bella’ vinta 78-81 con tre uomini (Cinciarini, Del Chiaro e Gaspardo) sopra i 20 punti segnati, non senza qualche brivido.

Sempre nel campionato 2024/25, i friulani erano riusciti a superare gli uomini in maglia Unieuro in entrambe le sfide di regular season. Prima, il 29 settembre 2024, si imposero 77-69 nel match di esordio della nuova annata. Forlì riuscì a segnare appena 44 punti in 30’ di gioco, a dimostrazione dell’aggressività e dell’intensità della formazione friulana. Quindi, a metà gennaio 2025, Cividale violò l’Unieuro Arena per 79-82, aprendo una crisi per la formazione di Martino. Soffermandosi dunque sugli incroci andati in scena tra le due squadre nell’ultimo anno, l’ago della bilancia pende dalla parte della Ueb Gesteco: l’ha spuntata complessivamente per cinque volte contro le tre – per quanto pesanti – della Pallacanestro 2.015.

Forlì ha trovato difficoltà a imporre la propria legge su Cividale fin dallo ‘sbarco’ di quest’ultima in serie A2 nella stagione 2022/23: in regular season l’Unieuro l’ha battuta appena due volte, l’ultima addirittura il 1° novembre 2023 (dopo un overtime). In questo lasso di tempo, le due squadre hanno sempre avuto gli stessi allenatori – Antimo Martino e Stefano Pillastrini – e sono diventate agli antipodi, visto che una s’affida ai veterani e l’altra punta sui giovani. Un altro spauracchio da superare per risalire la china.