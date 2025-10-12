Forlì-Cividale, veterani contro promesse. Attenti alla stellina azzurra Francesco Ferrari

È passato appena un mese, ma la partita tra Forlì e Cividale che si giocherà stasera al PalaGalassi alle ore 18, ha un sapore molto diverso da quella disputata meno di un mese fa a Ravenna in Supercoppa. Forlì era stata a lungo avanti, mentre i friulani, poi vincitori della Coppa, sembravano sul trampolino di lancio. Invece entrambe le squadre sono partite a rilento: un solo successo in quattro gare. Forlì, in particolare, dopo essere capitolata anche sul campo di Cento nel turno infrasettimanale, è chiamata a un importante salto di qualità e a rispondere subito presente tra le mura amiche, per risalire la classifica e per scacciare critiche e fantasmi.

Non sarà facile, però, perché queste sono le stesse motivazioni di Cividale, che in passato ha sfruttato la leggerezza dell’essere ospite, con la mente più sgombra. Questo potrebbe essere fondamentale per un team che punta forte su giovani di grandissimo livello come Francesco Ferrari, classe 2005 che sta viaggiando a 15 punti e quasi 9 rimbalzi di media, leader tecnico e designato di questa squadra dopo aver conquistato il titolo di miglior giocatore dell’Europeo under 20 vinto dall’Italia nell’estate appena trascorsa.

Da una parte i veterani di Forlì, dall’altra i talenti di Cividale. Accanto a Ferrari ci sono Leonardo Marangon, Eugenio Rota, Luca Cesana, Matteo Berti: tutti giocatori italiani in rampa di lancio, che in Friuli trovano spazio e fiducia per poter sbocciare. O per rifiorire, come Alessandro Amici, veterano dalla testa matta (spesso ‘beccato’ dal pubblico del Palafiera) ma dallo smisurato talento, che dalla panchina può fare la differenza. Da non dimenticare, però, il fondamentale contributo di Lucio Redivo, lo straniero e punto di riferimento offensivo della squadra, che con la sua garra ha già ampiamente dimostrato negli anni di essere un big per il campionato di A2. Lo sarebbe anche Deshawn Freeman, il lungo ex Fortitudo arrivato in estate per alzare il livello degli interni della Gesteco, ma che finora è rimasto ai box. Al suo posto, a gettone, è arrivato il croato Toni Rocak, lungo visto anno scorso al Cibona Zagabria, ma che finora non ha particolarmente inciso. Sotto le plance, a proposito, Forlì dovrebbe ritrovare Angelo Del Chiaro dopo il problema fisico che lo ha fermato per due partite.

Per misurare in numeri le difficoltà delle due squadre, basti pensare che Forlì è il terzultimo attacco (73 punti di media) del torneo, mentre Cividale è il quintultimo (75) ed entrambe le formazioni non raggiungono il 50% da due (rispettivamente 47% e 49%). Insomma, per l’Unieuro, che finora ha raccolto poco nonostante un calendario non certo proibitivo, si tratta di una gara pesante e fondamentale in vista del prosieguo della stagione.

"Giocare con Cividale presenta sempre grandi insidie che oramai, viste le tante sfide ravvicinate, conosciamo bene – ragiona coach Antimo Martino –. Non ci arriviamo al meglio, anche se nella partita di Cento abbiamo fatto dei miglioramenti, ma non ancora sufficienti. Anche nei 3 anni precedenti abbiamo avuto momenti difficili, affrontato difficoltà impreviste, ma con il lavoro siamo sempre riusciti a trovare la soluzione, raggiungendo ottimi risultati contro i favori dei pronostici. Mancano ancora 34 partite, non dobbiamo perdere la fiducia e dobbiamo continuare a lottare uniti".