Forlì, classifica da brividi. La salvezza diretta è a 4 punti

La stagione di Forlì è partita col piede sbagliato. L’unica vittoria conquistata in sei uscite di regular season la relega all’ultimo posto della classifica, condiviso con altre tre compagini: Milano, Roseto e Ruvo di Puglia. Una situazione complessa, dalla quale i biancorossi sono chiamati ad uscire al più presto, per risalire la graduatoria ed evitare di avvitarsi in una pericolosa spirale negativa.

La priorità attuale, in termini strettamente di classifica, è dunque riuscire ad acciuffare quantomeno il 15° posto: è la prima piazza che vale la permanenza diretta in serie A2 e dista oggi ben 4 punti. Le squadre che non riusciranno a tagliare questo traguardo saranno nei guai. L’ultima della classe retrocederà direttamente in serie B Nazionale, mentre le classifica tra il 16° e il 19° posto se la vedranno nei playout per evitare una delle due ulteriori discese agli inferi. Insomma, ci sono tre retrocessioni per le ultime cinque.

Il quartetto della paura, insomma, dovrà invertire la tendenza prima che sia troppo tardi. Ognuna con i propri problemi. Quello di Forlì, ad esempio, è il peggior attacco dell’intera categoria, con appena 72 punti segnati a partita. È una squadra ricca di pericolosi tiratori, ma tutto sommato ci prova poco (23,3 triple tentate di media) e con percentuali poco positive (31%). Ci sono poi ulteriori voci statistiche che penalizzano l’Unieuro, come i 32 rimbalzi catturati, una miseria. E pensare che per anni la solidità nel pitturato è stato uno dei maggiori punti di forza dei biancorossi.

Alle altre non va meglio: è discontinuo anche l’attacco di Ruvo di Puglia, che risente inevitabilmente dell’inedito differenziale di categoria (solo 73,3 punti). La neopromossa sta provando a sfruttare il gioco interno (42 tiri da 2 tentati a partita), ma con scarsi risultati (48%). Dall’arco, poi, proprio non va: i pugliesi tengono appena il 29%. Troppe anche le 13,8 perse a partita. Non va poi molto meglio in difesa (84,5 punti concessi), con le avversarie che mettono le ali nel pitturato: 40,7 tentativi a partita col 54% di realizzazione.

Decisamente più ‘sbilanciata’ sui due fronti di gioco, invece, è Roseto: segna come una squadra di alta classifica (84,3 punti a partita, seconda in A2), ma concede davvero troppo, ben 90,3 punti subiti a partita. Gran parte di questi arrivano peraltro dall’arco (44% di realizzazione per le avversarie dalla lunga distanza), sintomo di una squadra poco reattiva, in cui devono incidere maggiormente anche i vari ex Forlì Landi e Petrovic.

Infine, in cerca di soluzioni è anche l’Urania Milano. I meneghini sono a secco di vittorie in casa: sabato hanno ceduto all’ultimo secondo del supplementare contro Brindisi. La produzione sarebbe buona (81 punti segnati a partita) con discrete percentuali (46% dal campo). Ciò che si è però palesato in queste settimane è un’eccessiva ‘discrepanza’ tra i singoli in termini di affidabilità offensiva. Gentile e Taylor viaggiano sopra i 20 punti di media, ma l’altro straniero è ancora latitante (Gamble segna 5,5 punti in 18,8’) e Amato è alle prese con problemi fisici.

La Pallacanestro 2.015, insomma, è in buona compagnia. Ma la lotta si infiammerà presto e bisognerà stare attenti a non scottarsi.