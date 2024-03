Forlì, con la Luiss un esame senza Allen. Martino: "Stavolta bisogna partire bene"

"Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, al di là della sconfitta contro Orzinuovi. Ma hanno battuto Trieste in trasferta e giocato una bella partita a Trapani". Coach Antimo Martino presenta così il match contro la Luiss Roma (palla a due ore 18, PalaTiziano), nella quarta giornata della fase ad orologio. Forlì cercherà di confermarsi nella serie positiva e di consolidare il primo posto, mentre gli uomini di coach Andrea Paccariè puntano a una vittoria di prestigio.

"Dovremo avere il giusto atteggiamento in campo, contro una formazione che ha nell’americano Ty Sabin, in Valerio Cucci e nel pivot Anrijs Miska dei giocatori che hanno energia e ritmo. Inoltre un gruppo di italiani – prosegue il coach – che hanno forza ed entusiasmo e che hanno vissuto nella scorsa stagione la promozione dalla serie B". Fra questi l’ex biancorosso Matteo Fallucca, una bandiera del basket romano e un buon tiratore. Il playmaker Fabio Valentini ha recuperato dall’infortunio alla gamba, ha lavorato regolarmente in settimana e sarà a disposizione, "e ci sono possibilità di vederlo sul parquet. Valuteremo come e per quanto minutaggio impegnarlo".

Kadeem Allen invece, ed è questa la brutta novità, in seguito a una distorsione a una caviglia occorsa durante l’allenamento di venerdì non sarà della partita. La società, infatti, dopo le opportune valutazioni, ha ritenuto di non impiegare il giocatore, che sarà sottoposto nei prossimi giorni ad accertamenti clinici. Nella mattinata di ieri il coach aveva dichiarato, nella conferenza stampa prepartita, che Allen era in dubbio.

La piazza di Roma e il PalaTiziano, in particolare, richiamano bei ricordi ad Antimo Martino. "Un luogo speciale – ricorda –, in cui ho passato nove anni molto intensi e sarà l’occasione per incontrare con piacere tante persone. Fra l’altro ho collaborato anche con l’ufficio sport al progetto universitario della Luiss, poi il percorso professionale con la Virtus Roma: insomma un periodo piacevole, con diverse emozioni vissute, soprattutto in un palasport che è stato la mia casa per tanti anni". Infatti dal 2005 al 2014 è stato impegnato sia nelle giovanili che come assistente allenatore della prima squadra. "Mi auguro comunque che una formazione della capitale torni a essere protagonista nella massima serie, anche perché c’è un seguito importante di appassionati. Non naturalmente paragonabile a quello di Roma e Lazio in ambito calcistico, ma comunque rimane un palcoscenico di rilievo per la pallacanestro italiana".

Il PalaTiziano si presenterà con una buona cornice di pubblico e "noi dobbiamo migliorare nella gestione delle emozioni durante la partita, anche in campi caldi, e rimanere concentrati e solidi durante tutto l’arco della gara". Un teatro che vedrà impegnata la Pallacanestro 2.015 anche i prossimi 16 e 17 marzo, nella Final Four di Coppa Italia di categoria, con un obiettivo prestigioso in palio per Cinciarini e compagni.

Martino ricorda poi alcuni primi tempi complicati dei suoi, per esempio "ad Agrigento e a Rimini. Ma i ragazzi hanno saputo essere reattivi nella seconda parte del match, anche per l’intervento dello staff tecnico durante l’intervallo". Nessuna soluzione o stimolo particolare, ma soprattutto la consapevolezza da parte dei giocatori che la parte finale dell’incontro è un momento chiave per indirizzare la gara e occorre rimanere sempre lucidi e prepositivi.