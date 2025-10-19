Forlì, con Scafati è la prima sfida delicata. Biancorossi ultimi, rivali in crisi ma forti

Stasera alle 18 l’Unieuro Forlì torna in campo per una sfida delicata e fondamentale. Come una settimana fa, c’è una partita da vincere, contro una formazione di valore benché in difficoltà: domenica scorsa era Cividale, stavolta Scafati. La formazione campana, partita con ambizione, è reduce da due ko di fila, che sono costati la panchina a coach Alessandro Crotti, che per il momento sarà rimpiazzato dal suo vice Alberto Mazzetti: sarà lui a dirigere la squadra nel match di oggi. Se le premesse sono simili, dovrà essere l’Unieuro a fornire una prestazione ben diversa, per risalire subito dall’ultimo gradino della classifica sulla quale si è venuta a trovare dopo gli anticipi di ieri sera.

Attenzione, però, perché le ultime due sconfitte consecutive della formazione campana sono state in volata e contro due big del torneo come Brindisi (77-73 al PalaPentassuglia) e Verona (81-85 a Scafati): pertanto sembrano ben diverse, numeri alla mano, la caratura e la forza delle due squadre in questo momento della stagione. Roster alla mano, la Givova può contare su un parco italiani di prima fascia: Bruno Mascolo, dopo essere stato un giocatore di alto livello in serie A nell’ultimo lustro, sta confermando tutto il suo valore anche un gradino sotto (18 punti e quasi 4 assist di media), ma anche il suo cambio, Lorenzo Caroti, è un giocatore di lunga militanza nei piani alti della A2 (Forlì si scontrò contro di lui nella finale promozione del 2023, quando vestiva la maglia di Cremona). E attenzione perché proprio in regia l’Unieuro deve fare i conti con l’assenza del capitano Riccardo Tavernelli, out almeno due gare per una distrazione muscolare al polpaccio.

Sotto le plance si alternano invece il roccioso Antonio Iannuzzi e l’ex forlivese Rei Pullazi (10 punti di media), mentre Matias Bortolin è andato in settimana a Cremona, sponda Juvi. Il pacchetto italiani è completato dall’ex Trapani Marco Mollura e da Lucas Fresno.

Grande attenzione anche alla coppia di americani, che possono davvero fare la differenza: Caleb Walker è un esterno di grande esperienza, che negli ultimi anni molto bene ha fatto nella massima serie francese e che nelle prime uscite stagionali ha fatturato quasi 15 punti ad allacciata con un mortifero 52% dall’arco. Terry Allen, invece, è un lungo in grado di fare tante cose, non solo punti (10 di media finora), e che porta alla causa grande peso: nella sua carriera ci sono tante stagioni in Bundesliga e in serie A francese, ma con un passato anche in serie A a Treviso.

Si tratta quindi di una sfida dura per l’Unieuro, che tra le mura amiche, contro un’avversaria ferita e sotto pressione, va sfruttata al meglio per conquistare due punti pesanti e per scacciare l’aria di crisi che questo difficile avvio soffia sulla squadra.

"Affrontiamo Scafati, squadra molto ambiziosa, che arriva da noi dopo due sconfitte consecutive, maturate però solo di misura contro Brindisi e Verona, ovvero due squadre con cui si contenderanno la promozione in Serie A – presenta il match coach Antimo Martino –. Hanno una coppia di play di lusso per la categoria, formata da Mascolo e Caroti; due americani come Caleb Walker e Terry Allen, che conosco molto bene, e che hanno sempre giocato in prime leghe; tanti italiani che questo campionato lo conoscono e lo hanno vinto, come Mollura, Pullazi, Iannuzzi. La forza dell’avversario ci impone di aumentare il livello di attenzione e di ridurre gli errori banali su entrambi i lati del campo".