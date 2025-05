Forlì contro Cividale: Gara3 decisiva per i playoff di basket

Con le spalle al muro. Forlì, sotto 0-2 nella serie dei quarti contro Cividale dopo le due sconfitte in Friuli, domani sera in gara3 dovrà vincere per allungare la serie fino a gara4, eventualmente in programma domenica sempre in Romagna. Nel mondo Nba partite di questo tenore, senza domani, vengono chiamate ‘must win situation’, vale a dire gare che bisogna assolutamente vincere.

Ai forlivesi, che contro i friulani hanno perso la quarta partita su quattro in stagione, nelle sfide contro Cividale sembra che manchi sempre ‘un centesimo per fare una lira’, vale a dire per centrare la vittoria. L’Unieuro ha perso le due sfide in regular season rispettivamente di 8 in trasferta e di 3 in casa; poi nei playoff ha perso di 5 gara1 e di 8 gara2. Nel primo testa a testa della stagione (una delle sei occasioni in cui si è visto Shawn Dawson), Forlì fu avanti per quasi tutto il primo quarto, poi Cividale andò a +12 (31-19) nel secondo, ma i forlivesi rientrarono e, pur senza tornare in vantaggio, furono in partita fino alla fine. Al Palafiera, invece, Cinciarini sbagliò la tripla del pareggio a 48’’ dalla fine e Dawson, sul 76-80, perse una purulenta palla a pochi secondi dalla fine.

Le due sfide playoff di domenica e martedì hanno poi avuto dei funesti punti in comune. Innanzitutto l’approccio molle: Cividale in gara1 è partita 16-8, quindi in gara2 Forlì è rimasta i primi 4’18’’ senza segnare mentre gli avversari di punti ne avevano già infilati 9. Poi l’Unieuro ha recuperato disputando in entrambe le gare la seconda metà del primo quarto, il secondo e il terzo di buon livello. In gara1 è andata a +10 sul 51-61 al 26’, mentre nell’episodio seguente della serie è salita sul +8 (37-45) più o meno allo stesso punto del match. E qui, altra peculiarità comune alle due gare: gli uomini di Martino sono stati poco solidi e non hanno messo Cividale al tappeto. Hanno sbagliato tiri, perso rimbalzi e palle vaganti e dato coraggio ai padroni di casa che sono rientrati piazzamdo poi due break che hanno, se non chiuso, comunque indirizzato l’incontro a loro favore: in gara1 il 18-0 in 7’41’’ fra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo, che ha portato il punteggiodal 64-70 all’82-70; in gara2 il 15-3 dal 54-58 al 69-61. Un caso? O forse l’ennesimo segnale di un gruppo poco solido caratterialmente nei momenti che contano?

Forlì ha dovuto fare i conti con la febbre di Tavernelli in gara1 e in gara2 con i problemi al ginocchio di Perkovic e l’infortunio all’anca di Magro, ma Cividale con la distorsione al ginocchio di Redivo non era messa meglio. L’Unieuro avrebbe potuto vincere entrambe le gare, invece le ha perse tutte e due. E questo perché, come ha sempre sostenuto coach Martino, non ha avuto un contributo sostanzioso da tutti i suoi giocatori, sia in gara1, sia in gara2.

Fra coloro che sono almeno in parte mancati vanno annoverati comunque il buon Gaspardo (0 punti con due tiri nella seconda metà di gara1), Harper in gara2 (3 punti nella prima metà e 4 nella seconda), ma soprattutto le guardie da tre (Parravicini, Tavernelli, Perkovic, Harper, Cinciarini e Pollone), che nelle prime due sfide della serie hanno tirato complessivamente 13/52, il che vuol dire 25% contro il 18/45 dei pariruolo friulani (40%). Insomma, nessun forlivese è stato costante nelle due gare: hanno mancato tutti, chi per un verso, chi per un altro.

E parlando di percentuali dall’arco, c’è stato un peggioramento nelle medie di Toni Perkovic che, se nelle sette gare di marzo aveva chiuso con il 39% (18/46), da aprile a martedì è sceso al 27% con 10/37. E il croato prima di scatenarsi con un 4/6 da tre nel quarto periodo di gara2, nei precedenti 7 quarti aveva tirato dalla lunga con 1/9.

Coach Martino, inoltre deve avere di più da capitan Cinciarini, che in due gare ha chiuso con 6 punti in 18’26’’ con 2/7 al tiro, ma soprattutto da Luca Pollone che in quasi 40’ ha segnato solo dalla lunetta (5/5), mentre su azione in Friuli ha avuto 0/1 da due e 0/6 da tre.