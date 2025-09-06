Forlì, così non va. In difesa concede 95 punti

BENEDETTO XIV CENTO 95UNIEURO FORLÌ 81

BENEDETTO XIV: Scarponi 15 (3/3, 3/6), Tanfoglio 5 (1/2, 1/4), Piazzi (0/1 da tre), Conti 11 (1/2, 2/3), Berdini 10 (3/4, 0/3), Moretti 10 (5/5, 0/1), Montano 14 (1/3, 4/8), Guerrieri 3, Davis 14 (6/12, 0/4), Tiberti 2 (1/3, 0/1), Arletti 11 (1/2, 2/2). All.: Di Paolantonio.

UNIEURO: Allen 12 (5/11, 0/2), Gazzotti 6 (3/5), Tavernelli, Masciadri 9 (0/1, 3/5), Del Chiaro 6 (3/8), Dicorato n.e. Aradori 16 (4/6, 2/3), Harper 19 (6/13, 0/4), Pinza 3 (0/1, 1/4), Pepe 10 (2/2, 2/4). All.: Martino.

Arbitri: Perocco, Di Biase, Tognazzi.

Parziali: 29-22, 53-43, 74-60.

Al ‘Memorial Bortoluzzi’ di Lignano Sabbiadoro l’Unieuro fa un passo indietro rispetto alle prestazioni fornite al torneo di Modena contro Cremona (vittoria) e Pistoia (sconfitta di 2 dopo un supplementare). I biancorossi, privi di Raphael Gaspardo impegnato con la nazionale di 3X3nella Coppa Europa di Copenaghen, perdono infatti piuttosto nettamente contro Cento, che a sua volta era priva di uno dei due stranieri, Gabe Devoe, per un infortunio alla caviglia subito nell’amichevole del 30 agosto. Cento aveva sconfitto Forlì anche nell’ultima giornata della passata stagione regolare.

Come lo stesso Martino aveva ammesso dopo il torneo di Modena, Forlì va ancora troppo a fiammate mancando di continuità. Ieri l’unica costante è stata in chiave negativa, in difesa: 53 i punti concessi dai forlivesi nella prima metà, 95 alla fine, in un match in cui era scivolata fino a -21 (87-66).

Forlì parte avanti 7-3, ma poi si ferma in attacco e subisce un parziale di 26-15 da parte della formazione emiliana che le fa chiudere il primo quarto sul -7 e andare all’intervallo lungo sul -10 con il solo Harper in doppia cifra per punti segnati a quota 10. Nella seconda metà di partita, Tavernelli e compagni non riescono ad invertire il trend.

Gli emiliani, che alla fine hanno mandato sette uomini in doppia cifra tirando per giunta molto meglio da due (61% contro il 49% forlivese) e vincendo la lotta a rimbalzo (43 a 33), vanno all’ultimo mini-riposo sul 74-60. Nell’ultimo quarto Cento arriva appunto a +21, poi Forlì recupera ma non abbastanza per tenere il risultato in bilico. Decisiva la differenza di contributo da parte degli uomini della panchina: quelli di Cento hanno prodotto 43 punti, i biancorossi solo 25.

Harper (foto), così come a Modena, è stato il miglior realizzatore dei biancorossi, Aradori offensivamente si è fatto sentire con 16 punti e 5 rimbalzi in 22’. Oggi pomeriggio, con palla a due alle 16.15, i biancorossi giocheranno contro la perdente di Cividale-Mestre, conclusa nella tarda serata di ieri.

Stefano Benzoni