Forlì, da domani le Final Four di Supercoppa: "Tifosi, misure di sicurezza ma non divieti"

Da domani scatta ufficialmente la stagione 2025/26 del basket, con la Supercoppa alla quale Forlì partecipa: sarà in campo già nella prima semifinale, alle ore 17 contro Cividale. In caso di vittoria, se la vedrà domenica (ore 21) contro la vincitrice del derby Rimini-Fortitudo (ore 21 di venerdì). Tre giorni di grande basket al Pala De André di Ravenna, con tre emiliano-romagnole su quattro in lizza per il trofeo. Il sabato sarà interamente dedicato alla serie B, con le due squadre di Montecatini, la Gema e la Herons, che se la vedranno in semifinale rispettivamente contro la Pielle Livorno e Treviglio Brianza.

"La Supercoppa apre la nostra stagione – ha commentato il presidente Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) Francesco Maiorana –, è il primo atto ufficiale e mette subito in palio un trofeo. Le partecipanti sono state le protagoniste della scorsa stagione". Forlì è stata selezionata in quanto semifinalista. La sua rivale Cividale, eliminata ai quarti playoff, fu invece finalista di Coppa italia. Inoltre, ricorda Maiorana, "5 delle ultime 6 vincitrici della Supercoppa di A2 hanno poi partecipato al campionato di serie A".

Un elemento da non sottovalutare sarà la gestione dell’ordine pubblico e delle tifoserie calde che vi partecipano. Se n’era parlato molto nel cuore dell’estate: a Forlì era stato addirittura impedito di partecipare a un torneo in cui è stata presente anche la Fortitudo perché si giocava a Riccione, dunque in provincia di Rimini. Idealmente le tre tifoserie saranno sugli spalti in orari ravvicinati. In particolare, Forlì e Rimini si ritrovano nello stesso luogo dopo gli scontri di gara2 di playoff, a maggio. E se Forlì dovesse accedere alla finale, troverebbe poi domenica una delle storiche rivali.

"Per Ravenna è una sfida – ha spiegato il prefetto della città bizantina Raffaele Ricciardi – ma anche una grande opportunità. Siamo consapevoli della rivalità sportiva tra le tifoserie e l’obiettivo è gestire l’evento al meglio, per evitare potenziali rischi. Per questo abbiamo disposto entrate separate, divisori tra i settori, lo svuotamento del palazzetto dopo le partite e chiuso le biglietterie fisiche". Ci sono insomma misure di sicurezza, ma non divieti: "Vogliamo evidenziare l’aspetto sano delle tifoserie, che meritano di essere presenti e che rappresentano la parte bella della pallacanestro. Questa Supercoppa può servire anche da test, per consentire anche in futuro eventi del genere in sicurezza".

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha commentato: "Nonostante non ci sia la nostra squadra, siamo felici di accogliere questo importante appuntamento che segna l’avvio ufficiale della stagione cestistica. Ravenna è una città di sport e che vuole crescere insieme allo sport. Speriamo che tutti i tifosi in arrivo possano godere non solo delle partite, ma anche delle città, nella speranza che si possano organizzare ulteriori eventi futuri".