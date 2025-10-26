Forlì, dall’emergenza al riscatto. Batte la capolista senza 3 giocatori

VALTUR BRINDISI

79

UNIEURO FORLÌ

84

VALTUR BRINDISI: Valente n.e. Copeland 23 (3/5, 5/14), A. Cinciarini 6 (3/4, 0/3), Miani 3 (0/4, 1/2), Mouaha 14 (3/6, 2/5), Vildera 12 (6/11), Fantoma, Wojciechowski 2 (1/1), E. Esposito 5 (1/2), Radonic 14 (2/4, 3/5), Maspero. All.: Bucchi.

UNIEURO FORLÌ: Gazzotti n.e. Tavernelli n.e. Gaspardo 16 (5/8, 2/3), Masciadri 13 (2/2, 3/5), Del Chiaro 7 (2/3, 1/2), Berluti, Aradori 13 (2/4, 1/6), Harper 20 (7/13, 2/5), Pinza 5 (1/4, 1/1), Pepe 10 (1/3, 1/5). All.: Martino.

Arbitri: Salustri, Wasserman, Yao.

Parziali: 14-19, 32-34, 49-48.

Note – fallo tecnico a Martino al 23’ (40-37), a Bucchi al 39’ (76-78) e a Mouaha al 39’ (76-79). T2: Brindisi 19/37 (51%), Forlì 20/37 (54%); T3. Brindisi 11/29 (38%), Forlì 11/27 (41%); TL: Brindisi 8/14 (57%), Forlì 11/12 (92%). Rimbalzi: Brindisi 41 (12 offensivi), Forlì 31 (5 offensivi).

Quando meno te l’aspetti, senza Allen e Gazzotti oltre a Tavernelli, sul campo della capolista e in un momento tecnicamente e psicologicamente difficile, Forlì compie l’impresa e vince a Brindisi sfoderando la prova più solida e convincente della sua stagione. Una vittoria costruita sulle difese (vari tipi di zona più sprazzi di uomo), ma anche sull’attacco che nel quarto periodo ha prodotto 36 punti (11 di Harper) con un super 5/6 da tre. Il canestro che ha girato la gara verso i biancorossi è stata la bomba di Masciadri: 74-77 a -38’’. Copeland ha sbagliato dall’arco, poi è iniziata la sequela di tiri liberi segnati da Pepe e da Aradori con in più due falli tecnici fischiati ai brindisini. L’ultimo brivido è stata la bomba di Copeland per il 79-82 a -15’’, prima che Aradori chiudesse il discorso con 2/2 dalla lunetta.

Forlì ha dimostrato di non voler recitare il ruolo di vittima sacrificale. Grazie alla difesa e alla solita verve del 19enne Pinza (5 punti nei primi 10’) alla prima pausa sono avanti 14-19 con un buon atteggiamento. Nel secondo quarto con un Aradori da 7 punti arrivano due volte sul +6 (l’ultima sul 22-28 a 3’30’’ dall’intervallo lungo) pur tirando sempre male dall’arco (2/12) e andando sotto a rimbalzo (22-16). Brindisi ricuce e Forlì a metà è avanti 32-34.

Nel 3° quarto il solito crollo: Cinciarini sale in cattedra, Vildera domina in area e Brindisi piazza un 14-3 per il 46-37 dopo 7’ Gara ormai pugliese? Nemmeno per sogno. Con 5 punti di Masciadri, una tripla di Gaspardo e una di Harper, l’Unieuro risponde con un 11-0 e va avanti 46-48, anche se una bomba dell’ex Radonic allo scadere riporta Brindisi avanti al 30’ sul 49-48.

L’ultimo quarto è basket spettacolo. I primi cinque canestri delle due squadre sono solo da tre: Brindisi torna a +7 sul 55-48, ma Masciadri e Pepe pareggiano. Ancora i pugliesi a +4 sul 65-61, ma Harper è in giornata e Forlì prima resta a contatto poi sorpassa sul 72-74 a -1’. Poi il finale da batticuore ma esaltante. Copeland sbaglia un libero e cattura il rimbalzo ma, per gli arbitri, con un’invasione: arriva un tecnico a Bucchi e poco dopo a Mouaha. Forlì è stata squadra e ha ottenuto una vittoria meritata e bellissima. Che sia nata una nuova Unieuro? Mercoledì in casa contro Mestre nuovo esame.