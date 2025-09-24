Forlì, debutto nel Palafiera rinnovato. Seggiolini, luci e altro: lavori da 3,3 milioni

A pochi giorni dal debutto casalingo contro la neopromossa Ruvo di Puglia (palla a due domenica alle 18) la Pallacanestro 2.015 troverà un Palafiera reduce da un restyling importante per la seconda giornata di campionato, recentemente riqualificato e riconsegnato in tempi record alla società forlivese.

Gli uomini di coach Antimo Martino sono attesi a un pronto riscatto dopo la brutta sconfitta dell’esordio contro la Juvi Cremona e gli appassionati che saranno presenti sulle nuove tribune del palasport per sostenere la squadra ammireranno un impianto tirato a lucido. "Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, tutt’altro che scontato – commenta l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi –. Dal 2022 a oggi, abbiamo eseguito lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale per un importo complessivo pari a 3 milioni e 280mila euro, finanziati in parte con risorse Pnrr".

Alle opere manutentive, realizzate nel biennio 2022-2024, si sono aggiunti infatti ulteriori interventi più consistenti di restyling e rifunzionalizzazione dell’intero palasport, volti a restituire alla città un’infrastruttura di eccellenza in termini sportivi e un punto di riferimento per spettacoli ed eventi di grande respiro. "Il colpo d’occhio, una volta entrati al Pala Galassi – prosegue Bravi – è certamente notevole. Abbiamo installato nuovi seggiolini numerati, con i nuovi soffitti tinteggiati di nero e alleggeriti dalla rimozione del vecchio impianto a pannelli radianti, rifatto gli impianti elettrici, effettuato il relamping dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuovi pannelli in plexiglass a tutela del pubblico sugli spalti. Inoltre, le impalcature interne, grazie alla collaborazione tra gli uffici comunali e la ditta appaltatrice, sono state smontate con largo anticipo, dandoci la possibilità di far partire e concludere gli interventi di pulizia generale in tempo per la partita di domenica pomeriggio".

Il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti sottolinea la felicità "di poter giocare in una struttura completamente rifatta e più consona al momento attuale. C’era infatti la necessità di questi lavori già da tempo e siamo soddisfatti che sia stato fatto nei tempi stabiliti e anzi con un leggero anticipo. Ora ci aspettiamo che l’opera venga completata per poter usufruire al massimo dei grandi investimenti sostenuti, ma sono sicuro che le istituzioni siano già all’opera su questo fronte. Adesso starà a noi cercare di far diventare questo palcoscenico il teatro di una stagione esaltante".