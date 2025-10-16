Forlì, domenica c’è l’ex Pullazi e ti avvisa: "Match difficile, ma Scafati deve vincerlo"

Rei Pullazi, 32 anni, ala-pivot, vincitore nella scorsa stagione del campionato di A2 con Udine, è in questo torneo un giocatore di Scafati. Prossimo avversario della Pallacanestro 2.015 domenica al Palafiera, l’atleta albanese, con cittadinanza italiana, ha militato anche a Forlì nella stagione 2021/22, un periodo tormentato, segnato per i biancorossi dal cambio degli americani, dalla persistente pandemia Covid e dall’eliminazione nei quarti di finale dei playoff. Ma anche in questo inizio di campionato la Pallacanestro 2.015 sta faticando così come la formazione campana, con coach Alessandro Crotti ai titoli di coda– proprio ieri l’ufficialità della rescissione consensuale del rapporto, con la panchina affidata al momento al vice allenatore Alberto Mazzetti – e l’arrivo dell’ala Nazzareno Italiano dopo la partenza di Matias Bortolin.

Pullazi, che partita sarà quella tra Forlì e Scafati?

"Una gara che dobbiamo vincere assolutamente, dopo la sconfitta interna contro Verona. Ci aspetta un match molto difficile, maschio, in un campo caldo e in un ambiente che conosco bene, dove si vivrà l’intensità tipica di un incontro dei playoff. Al di là degli aspetti tecnici prevarrà la formazione che metterà sul parquet più ‘cazzimma’, più voglia e determinazione".

Le due squadre stanno attraversando una fase complicata, con classifica deficitaria: Forlì ha solo 2 punti, voi 4.

"Noi veniamo dalle sconfitte di misura con Brindisi e Verona, in cui sono stati i dettagli a indirizzare gli incontri. Ma Scafati è una società con un presidente ambizioso che intende ritornare in serie A1. Personalmente vengo da due belle stagioni terminate con due promozioni: prima a Trapani, poi a Udine e mi auguro di vivere qui la terza consecutiva. Forlì non ha iniziato bene l’annata, ma ha un roster di spessore e in questo campionato molto equilibrato bastano un paio di vittorie per svoltare e riprendere la corsa. Ricordo anno scorso che Rimini, per esempio, era in netto vantaggio su Udine che poi invece, al termine della regular season, ha conquistato il primo posto".

Le sue favorite per il vertice della classifica?

"Ci sono dieci squadre che hanno i mezzi per provare a salire in A1. È un torneo finora molto equilibrato e impegnativo, con una classifica corta. Comunque il campionato è una maratona, abbiamo disputato ancora poche partite: vedremo a febbraio o a marzo quale sarà la situazione".

Quali sono i punti di forza delle due formazioni?

"Per Scafati direi fisicità e grinta, per i nostri avversari talento ed esperienza. Noi abbiamo tanti italiani forti e due americani di valore come Caleb Walker e Terry Allen, mentre Forlì risponde con due stranieri di livello come Demonte Harper e Kadeem Allen e giocatori come Aradori, Pepe, Masciadri, Tavernelli e Gaspardo che mettono in campo tanto mestiere".

In chiusura, come sta vivendo la sua nuova esperienza?

"Dopo le stagioni appunto positive di Trapani e Udine, a Scafati ho trovato un progetto ambizioso in una piazza calda, con tifosi pieni di passione. Sono tranquillo e molto motivato e vedo dei segnali che mi fanno ben sperare: l’arrivo di un giocatore come Italiano, per esempio, è uno di questi".