Forlì, è la tua peggior partenza. Una vittoria e 4 ko: mai dal 2016

Domani, contro Scafati, sarà una sfida cruciale per la Pallacanestro 2.015. Giunta alla terza sconfitta consecutiva, la formazione biancorossa non può più fallire, nonostante l’avversaria di turno non sia delle più semplici e, a sua volta, stia attraversando un momento delicato. Allen e compagni, però, sono chiamati a risollevare una situazione di classifica ancora più deficitaria, fatta di un solo successo nelle prime cinque giornate. Si tratta della peggior partenza in assoluto del club di viale Corridoni in serie A2 dal campionato 2016/17, rapportata appunto ai primi 200’ della stagione.

Forlì, addirittura, si ritrova per la prima volta a dover fare i conti con un record negativo dopo le prime cinque uscite. Nei nove campionato disputati, non aveva mai conquistato meno di tre successi ai blocchi di partenza. A fronte, nel peggiore dei casi, di due soli passi falsi. In due occasioni, poi, ha conquistato il bottino pieno: nel 2020/21 con Sandro Dell’Agnello in panchina (con un match in meno a causa del numero dispari di partecipanti) e nel 2022/23 con Antimo Martino. Per tre volte, invece, aveva fatto registrare soltanto una sconfitta: nella stagione di esordio 2016/17 e quindi nel 2018/19 e nel 2023/24. Ad ogni modo, fino a quest’anno, non sono mai stati conquistati meno di 6 punti sui 10 a disposizione.

Un contesto, quello attuale, che rappresenta quasi un ‘unicum’ anche nella ultradecennale carriera dello stesso tecnico molisano. Nel corso degli anni forlivesi, come visto, è sempre partito col piede giusto. Il punto più ‘basso’ è stato toccato lo scorso anno, quando, comunque, collezionò tre successi importanti (Cento, Verona e Pesaro) nelle prime cinque uscite. In precedenza, invece, un avvio simile lo fece registrare soltanto nel nefasto campionato 2021/ 22, tornando in sella alla Fortitudo Bologna in serie A alla seconda giornata, prendendo il posto di Jasmin Repesa. Anche in quel caso, nelle sue prime cinque partite riuscì a strappare soltanto uno scalpo. In tutte le altre esperienze, tra Ravenna, Reggio Emilia e la ‘prima’ Effe, la partenza peggiore fu nel campionato 2015/16 all’OraSì (2-3).

Le squadre che fanno segnare una partenza così a rilento, storicamente, sono quelle destinate a lottare per la salvezza sino alle battute conclusive di regular season. Se non addirittura a dover fare i conti proprio con la retrocessione. Non sarà il caso di Forlì, che ha senza dubbio tutto il tempo per rialzare la testa ed uscire dai bassifondi della classifica. Anche perché vi sono alcuni casi ‘speciali’ a cui i biancorossi possono guardare con fiducia per il futuro prossimo.

Nel 2016/17, ad esempio, Trieste partì a sua volta con 2 punti in cinque partite, salvo poi chiudere al primo posto a quota 42 (insieme a Treviso e Fortitudo) e chiudere la propria stagione in finale promozione (persa 0-3 contro la corazzata Virtus Bologna). E non mancano casi di compagini partite al rallentatore per poi acciuffare la qualificazione ai playoff, pur senza fare poi scintille. È l’obiettivo che deve prefiggersi anche la Pallacanestro 2.015. Con l’auspicio di cominciare da domani una risalita della graduatoria.