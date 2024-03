Forlì-Fortitudo, sfida infinita. Potrebbero ritrovarsi in finale

Al termine della regular season mancano all’appello sei turni di campionato. Dodici punti ancora in palio per una Pallacanestro 2.015 che proverà a irrobustire il vantaggio sulle dirette inseguitrici e mettere al sicuro il primato in classifica. Un compito certamente non semplice, ma comunque alla portata da qui a domenica 21 aprile, giorno dell’ultimo match della seconda fase sul campo di Latina. Oggi i biancorossi possono amministrare un ‘gap’ di +6 sulla Fortitudo Bologna e +8 su Udine, che nell’infrasettimanale di mercoledì ha esultato nel recupero a Latina. Entrambe le rivali, però, hanno una partita in meno rispetto a Forlì.

Anche se Verona, quarta della classe, è tutt’altro che estromessa dalla corsa al podio del girone Rosso (-2 da Udine, seppur con un match in più), la netta sensazione è che Flats Service e Old Wild West abbiano qualcosa in più. E se l’Unieuro dovesse chiudere davanti a tutte, sarebbe comunque interessata all’esito della lotta per la seconda piazza. Prima e terza classificata del girone Rosso, infatti, potrebbero ritrovarsi in finale promozione.

Nonostante l’epilogo della regular season sia distante ancora un mese e mezzo, diventa dunque interessante capire quali big potrà trovare Forlì sul proprio cammino in post-season. Udine sembra avere qualche carta in più da giocarsi, compreso il vantaggio degli scontri diretti in caso di aggancio. In caso di sorpasso, Udine finirebbe nell’altro tabellone (quello dove, realisticamente, la testa di serie numero 1 sarà Trapani) spedendo la Fortitudo in quello guidato dall’Unieuro. Le due grandi rivali potrebbero incontrarsi ‘solo’ in finale: un’eventualità remota, innanzitutto in senso temporale, ma dall’enorme fascino.

Cosa può succedere da qui a fine aprile? La Fortitudo ha già respinto un primo assalto domenica scorsa a Vigevano, in una situazione emergenziale tra assenze e problema di falli assortiti nel reparto esterni. Le avversarie delle due squadre saranno grossomodo le stesse. A fine mese, però, i friulani se la vedranno con Trapani e Treviglio (comunque in caduta libera), mentre la Effe avrà due giornate favorevoli con Milano e Agrigento. Ma poi la chiusura di regular season degli uomini di Caja sarà da brividi: Treviglio e Torino in casa, Trapani fuori.

In caso di arrivo al primo posto, inoltre, Forlì potrebbe dover fare i conti pure con una ‘big’ del girone Verde. Non Trapani, come detto. Bensì la seconda classificata, anche in questo caso soltanto in una potenziale finale promozione. Anche nel Verde la lotta per il secondo posto è serratissima e ad accaparrarselo sarà una tra Cantù e Torino, che l’Unieuro ospiterà rispettivamente il 12 aprile e domenica.

I brianzoli sono avanti di due lunghezze, ma hanno una partita in più rispetto ai piemontesi e hanno battuto qualche colpo a vuoto nelle ultime settimane. Torino, al contrario, è in striscia positiva da cinque partite e cavalca l’onda dell’entusiasmo, al punto da apparire quasi come la naturale favorita. Il confronto di domenica, dunque, potrebbe essere addirittura l’antipasto di un’eventuale finale promozione.