Forlì, Gaspardo prova l’avventura 3x3. Ma la squadra lo perde nell’ultimo test

Lunedì si è allenato a Forlì, ieri Raphael Gaspardo, ala dell’Unieuro Forlì, ha raggiunto Legnano per rispondere alla convocazione di coach Claudio Negri in vista della Coppa Europa maschile di 3x3 (tre contro tre) in programma a Copenaghen da venerdì a domenica. Una chiamata a sorpresa per il giocatore classe 1993 di 2.07, che sta iniziando la sua seconda annata in biancorosso. Coach Negri ha convocato otto giocatori, fra cui spicca la guardia di Brescia Amedeo Della Valle, che scenderanno a quattro oggi e che andranno a formare la rappresentativa azzurra alla manifestazione nella capitale danese.

Oltre a Della Valle e a Gaspardo i convocati sono la guardia ala del 2001 Lorenzo Donadio l’anno scorso a Nardò, il playmaker del 1996 Carlo Fumagalli (Desio in B), il play classe 1998 Flavio Gay (Omegna in B), l’ala ex Virtus Imola del 1998 Dario Masciarelli, l’ala del 2001 Lorenzo Lovato e il centro del 2004 Matteo Gherardini (San Severo in B). Gaspardo nei giorni scorsi è apparso molto carico e particolarmente soddisfatto per l’inattesa convocazione (va ricordato che la disciplina è prevista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028): confida di partecipare alla Coppa Europa, anche se questo significa inevitabilmente saltare una settimana di allenamenti con Forlì e soprattutto il torneo di Lignano Sabbiadoro a cui i forlivesi parteciperanno venerdì e sabato, ultimo test prima della Supercoppa di A2 che vedrà Forlì affrontare Cividale nella prima semifinale, venerdì 12 settembre alle 17 al Pala De Andrè di Ravenna. Gaspardo ci sarebbe solo se non fosse convocato. Altrimenti, partirà dall’aeroporto di Malpensa in direzione Copenaghen.

Alla Coppa Europa di 3 contro 3 partecipano 12 squadre che sono state divise in quattro gruppi da tre. L’Italia è stata inserita nel girone A insieme a Svizzera e alla fortissima e favorita Serbia. Venerdì Della Valle e compagni alle 10.30 se la vedranno con gli elvetici, mentre alle 15 affronteranno la Serbia. Si qualificano ai quarti le prime due di ogni raggruppamento, quindi per passare basta vincere almeno una partita. Sabato si svolgeranno le gare dei gironi B e D, mentre domenica sarà la giornata decisiva: alle 10 e alle 14 andranno in scena i quarti di finale, alle 15 e alle 18.45 le semifinali e a seguire le due finali. Lunedì prossimo poi la squadra italiana di 3x3 rientrerà in Italia. Gaspardo sogna di farlo con una medaglia al collo.

Stefano Benzoni