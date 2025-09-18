Forlì ha scommesso su Del Chiaro. Ora deve confermarsi dopo i playoff super

L’esordio in campionato di sabato sera, a Cremona, si avvicina a grandi falcate. I biancorossi, rispetto alla Supercoppa, devono compiere passi in avanti a tutto tondo, ma è sotto canestro, in particolar modo, dove è lecito attendersi una maggior continuità. A cominciare da Angelo Del Chiaro, baluardo del reparto lunghi di Antimo Martino. Uno dei più giovani del roster con i suoi 24 anni.

Alla sua seconda stagione in maglia Unieuro, il classe 2001 toscano ricopre il ruolo di pivot titolare con responsabilità accresciute rispetto allo scorso anno. Sia perché, fino a giugno scorso, aveva le spalle maggiormente coperte (Pascolo ha caratteristiche differenti e più interne rispetto a Masciadri, ad esempio). Ma anche perché, con un discreto background di esperienza – tra cui Pistoia, con una promozione e una stagione in massima serie –, ci si attende uno step in termini di affidabilità e continuità nell’arco dell’intera stagione.

Forlì, del resto, ha confermato Del Chiaro sull’onda positiva della conclusione dell’ultima annata. Auspicando di aver finalmente ritrovato un giocatore completamente rigenerato da un finale di campionato di grande spessore. Tra aprile e maggio, infatti, Angelo ha messo in mostra la miglior versione di se stesso in maglia Unieuro. Tutto ciò che non era stato nei mesi precedenti: pericolosità offensiva, presenza a rimbalzo e mentale. Quattro volte in doppia cifra nelle fasi conclusive della stagione (solo tre in tutti i mesi precedenti), con un picco di rendimento nei playoff tra Cividale (high stagionale di 21 punti nella decisiva gara5) e Rimini.

La sua era stata comunque una stagione complessa. Perché a queste luci (8,1 punti e 4,3 rimbalzi di media in 17,4’ in post-season), come detto, si sono opposte anche tante ombre nei mesi invernali. Dopo un avvio tutto sommato positivo, Del Chiaro ha faticato ad entrare nei meccanismi di Martino al punto da finire davvero ai margini delle rotazioni. Tra febbraio e marzo, in otto uscite, ha collezionato appena 51’ complessivi: soltanto 6,4’ sul parquet ogni domenica. Troppo poco per un giocatore del suo calibro, sbarcato dodici mesi fa in Romagna per ritagliarsi un ruolo importante in categoria.

Poi, però, il nativo di Pietrasanta ha cambiato marcia proprio sul più bello. Uno ‘switch’ evidente che ha dato una tonalità differente alla sua stagione, lasciando trasparire tutte le sue qualità tecniche e portandolo così alla permanenza a Forlì. Il club di viale Corridoni, ora, si aspetta che riprenda prontamente il discorso interrotto alcuni mesi fa. In Supercoppa si è visto poco e nulla del miglior Del Chiaro (5 punti e un solo rimbalzi in 18’). A partire da sabato potrà tornare a mettere in mostra tutto il suo repertorio e fornire il suo essenziale contributo alla causa Unieuro.