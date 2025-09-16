Forlì, il calendario può aiutare a riscattarsi. Cremona e Ruvo: falsa partenza da evitare

Venerdì, al PalaDeAndré di Ravenna, si è chiuso il precampionato della Pallacanestro 2.015. Il ko contro Cividale in semifinale di Supercoppa è stato l’ultimo match dell’estate biancorossa. Settimane di lavoro utili per mettere benzina nel motore e porre le basi della nuova stagione. Anche se i risultati positivi sono scarseggiati (due vittorie in sei ‘sgambate’) e le prestazioni non sempre si sono rivelate così brillanti. Coach Antimo Martino e i suoi uomini hanno ancora parecchio lavoro da portare a termine, ma tra pochi giorni si comincerà a fare sul serio.

Il prossimo fine settimana, infatti, si scende già sul parquet per i due punti. L’Unieuro è necessariamente chiamata a dare risposte, battendo subito un colpo: non può permettersi false partenze. Le avversarie non staranno a guardare, ma, ancor più importante sarà dimostrare di aver cominciato ad assorbire i rinnovati dettami dello staff tecnico.

Il calendario può rivelarsi ‘amico’ in avvio di stagione. La partenza non è sulla carta delle più complicate, soprattutto nei primi due turni di regular season. L’occasione è ghiotta per cominciare finalmente a correre. Pronti, via e l’esordio sarà sabato sera al PalaRadi di Cremona (palla a due ore 20.30), casa della Juvi. Tavernelli e compagni terranno così a battesimo il nuovo campionato facendo visita a una formazione già incrociata (e battuta) un paio di settimane fa al torneo di Modena. Cremona è indubbiamente in grado di creare grattacapi, ma l’obiettivo stagionale dei lombardi resta la permanenza in categoria. Peraltro, sono reduci da una salvezza strappata ai playout ai danni di Nardò.

Ancora più ‘soft’, almeno sulla carta, l’esordio casalingo nel weekend successivo. Quando, cioè, all’Unieuro Arena sbarcherà la neopromossa Ruvo di Puglia, alla prima esperienza assoluta in A2. Servirà attenzione, a maggior ragione nella fase iniziale della regular season: guai a prendere sottogamba chi arriva con entusiasmo dalla serie inferiore. Al tempo stesso, però, Forlì vanta un organico di caratura superiore e, davanti agli occhi del pubblico amico in un Palafiera che sarà fresco di restauro, non dovrà fallire l’appuntamento. Chiudere il mese di settembre con 4 punti già in saccoccia, approfittando di un calendario non proibitivo, sarebbe davvero prezioso.

Anche perché poi il grado di difficoltà degli appuntamenti comincerà via via ad aumentare. Ottobre proporrà infatti i primi potenziali incroci ad alta quota. Al netto della trasferta di Cento di mercoledì 8 (contro una rivale che ha recentemente battuto l’Unieuro, al torneo di Lignano), l’Unieuro sarà dapprima in scena sulle tavole del PalaSojourner di Rieti, compagine rinnovata ma ugualmente temibile, oltre che semifinalista degli ultimi playoff. Emotivamente, va segnalato il ritorno di Pascolo e Parravicini come ex.

Quindi, a metà mese, il livello si alzerà progressivamente: prima Cividale e poi Scafati, entrambe una dopo l’altra all’Unieuro Arena. Si tratta, rispettivamente, della squadra che ha eliminato Forlì dalla Supercoppa (alzando poi il trofeo), con un Lucio Redivo già in grande forma, e una compagine ambiziosa appena retrocessa dalla massima serie. Una partenza lanciata, a partire dai due appuntamenti settembrini, aiuterebbe indubbiamente il cammino della Pallacanestro 2.015.