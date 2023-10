Forlì in caccia di conferme a Piacenza: "Loro tanta fisicità, dovremo essere solidi"

"Affrontiamo una partita di livello contro una squadra che conta su diversi giocatori italiani che stanno facendo bene". Coach Antimo Martino presenta così Piacenza, che Forlì incontra in trasferta nella sesta giornata (palla a due ore 18, PalaBanca). "I nostri avversari hanno un’ottima taglia fisica e vantano due americani di cui uno, Brady Skeens, viene da una stagione importante, mentre l’altro Malcom Miller è un elemento decisivo per questa categoria. A completare il roster c’è un atleta che è la loro mente e guida, Gherardo Sabatini, che conosco bene perché ho avuto il piacere di allenarlo. Sabatini da anni ha dimostrato infatti che può fare la differenza sia in termini di punti realizzati che di assist, giocando con energia e qualità. Nel complesso Piacenza è una compagine ben organizzata e dovremo avere attenzione mentale sin dall’inizio per cercare di metterli in difficoltà".

La Pallacanestro 2.015 si presenta al completo sul parquet: "È stata una settimana regolare, in cui abbiamo cercato di aggiungere qualcosa di nuovo, di aggiustare e togliere quello che non va. Siamo comunque ancora in una fase in cui i ragazzi devono conoscersi e la squadra deve strutturarsi, ma il fatto di aver potuto lavorare con tutti gli effettivi ci ha dato continuità e la possibilità di provare alcune soluzioni tecnico-tattiche".

Giocatori come Fabio Valentini, Giacomo Zilli e Davide Pascolo non hanno fatto bene nel derby contro Rimini, ma "non sono preoccupato, tutti e tre possono fare meglio. Valentini non è brillante al tiro, ma gli ho detto di rimanere sereno perché è questione di tempo: non si dimentica come si fa canestro. Ma Fabio sta dando un contributo in fase difensiva, è cresciuto rispetto alla scorsa stagione, sta mettendo in campo un basket più dispendioso rispetto alle sue abitudini e questo fattore probabilmente lo condiziona in fase offensiva. In quanto playmaker deve chiaramente adeguarsi alle nuove caratteristiche della squadra che sono diverse rispetto a quelle della precedente".

Per quanto riguarda Zilli e Pascolo "nell’ultimo periodo hanno avuto degli acciacchi, ma stanno comunque dando il massimo. I ragazzi sono i primi a sapere che possono fare meglio e vedo grande disponibilità e voglia di dare tutto, anche se da allenatore il mio focus va sempre al gruppo e, nel bene e nel male, non sono le prestazioni individuali a preoccuparmi".

Sia Piacenza che Forlì sono squadre che amano giocare al proprio ritmo e "la capacità delle difese di creare problemi all’attacco avrà un ruolo determinante nel match. Un altro fattore chiave sarà la fisicità, anche perché loro, a parte Sabatini, hanno esterni sopra ai 195 centimetri, un lungo di grande presenza e atletismo nelle ali. Noi dovremo disputare una gara regolare nell’arco dei 40 minuti, essere concentrati e solidi durante tutto l’incontro, non a sprazzi".

I biancorossi affronteranno tre partite in sei giorni: "Stiamo giocando tanto infatti, con due trasferte in calendario, in un girone in cui livello medio si è alzato e quindi – conclude Martino – chiedo ai ragazzi massima attenzione e aggressività mentale costante".